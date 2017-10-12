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12 октября 2017, 12:03



Золотые знаки ГТО вручены 13 таймырцам.

По итогам проведенного летнего фестиваля ВФСК ГТО 2017 года знаками отличия и грамотами награжден 41 спортсмен. Из них 11 – бронзовыми знаками, 17 – серебряными и 13 – золотыми знаками отличия ВФСК ГТО. На вручении знаков отличия присутствовали представители команд дудинских школ № 1, № 2, № 3 и № 5, дудинской гимназии, представители команд трудовых коллективов: детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор», управления образования администрации муниципального района, а также жители Дудинки, участвовавшие в летнем фестивале ВФСК ГТО и успешно выполнившие тестовые задания комплекса. В церемонии вручения знаков также приняли участие начальник управления по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района Надежда Ким и руководитель МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Сергей Скорин. Центр тестирования ВФСК ГТО был создан на базе МАУ «Центр развития зимних видов спорта».

Просмотров:190 В заполярной столице состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия таймырцам, которые успешно сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Награждение прошло на базе ледовой арены «Таймыр».По итогам проведенного летнего фестиваля ВФСК ГТО 2017 года знаками отличия и грамотами награжден 41 спортсмен. Из них 11 – бронзовыми знаками, 17 – серебряными и 13 – золотыми знаками отличия ВФСК ГТО.На вручении знаков отличия присутствовали представители команд дудинских школ № 1, № 2, № 3 и № 5, дудинской гимназии, представители команд трудовых коллективов: детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор», управления образования администрации муниципального района, а также жители Дудинки, участвовавшие в летнем фестивале ВФСК ГТО и успешно выполнившие тестовые задания комплекса.В церемонии вручения знаков также приняли участие начальник управления по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района Надежда Ким и руководитель МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Сергей Скорин.Центр тестирования ВФСК ГТО был создан на базе МАУ «Центр развития зимних видов спорта».