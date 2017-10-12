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12 октября 2017, 13:18



Сегодня всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку проходят для учащихся вторых классов во всех регионах России.

Школьники принимают участие в ВПР в своих школах, работы проводятся учителями, работающими с данным классом. На выполнение проверочной работы отводится один урок. В октябре ВПР по русскому языку также предстоит написать учащимся пятых классов. Для них проверочные работы пройдут 26 октября. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

Просмотров:141 В проведении ВПР принимают участие около 60% школ Красноярского края. Задания диагностической работы, которую предстоит выполнить школьникам, проверяют уровень владения базовыми навыками правописания и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными действиями. Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.Школьники принимают участие в ВПР в своих школах, работы проводятся учителями, работающими с данным классом. На выполнение проверочной работы отводится один урок.В октябре ВПР по русскому языку также предстоит написать учащимся пятых классов. Для них проверочные работы пройдут 26 октября.Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.