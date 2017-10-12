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12 октября 2017, 13:40



Норильские автоинспекторы призывают водителей быть осторожными.

Кроме того, за эксплуатацию в зимний период автомобиля, на котором установлены разные автопокрышки, существует ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Также с апреля этого года внесены изменения в части обозначения автомобилей с шиповаными автопокрышками специальном знаком «Шипы», за данное нарушение ПДД водителю также грозит ответственностью в размере 500 рублей. В гололедицу, как правило, увеличивается количество аварий на дорогах. Сложно, особенно во время снегопада, складывается ситуация на загородных трассах – уменьшается видимая ширина проезжей части, трудно определить границу обочины. Водители слишком часто полагаются на свои силы и возможности своего автомобиля. Госавтоинспекция рекомендует в ближайшие дни пересмотреть стиль вождения, подготовить автомобили к эксплуатации в зимний период – зарядить аккумуляторы, залить в резервуар стеклоомывателя незамерзающую жидкость, заменить шины, проверить и при необходимости отрегулировать все осветительные приборы.

Просмотров:189 Госавтоинспекция рекомендует поменять «летние» шины на «зимние». В связи с возможным резким похолоданием и снегопадом главная задача водителя - сделать так, чтобы в первый же день, когда на дороге появится лед или снег, автомобиль уже был оснащен «зимними» шинами. Помните о том, что если шины вашего автомобиля не соответствуют погоде, передвигаться на нем опасно.Кроме того, за эксплуатацию в зимний период автомобиля, на котором установлены разные автопокрышки, существует ответственность в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Также с апреля этого года внесены изменения в части обозначения автомобилей с шиповаными автопокрышками специальном знаком «Шипы», за данное нарушение ПДД водителю также грозит ответственностью в размере 500 рублей.В гололедицу, как правило, увеличивается количество аварий на дорогах. Сложно, особенно во время снегопада, складывается ситуация на загородных трассах – уменьшается видимая ширина проезжей части, трудно определить границу обочины. Водители слишком часто полагаются на свои силы и возможности своего автомобиля.Госавтоинспекция рекомендует в ближайшие дни пересмотреть стиль вождения, подготовить автомобили к эксплуатации в зимний период – зарядить аккумуляторы, залить в резервуар стеклоомывателя незамерзающую жидкость, заменить шины, проверить и при необходимости отрегулировать все осветительные приборы.