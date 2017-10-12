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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:32 Норильские и краевые социальные службы помогли отцу с ребенком-инвалидом вернуться домой с лечения.
18:27 Потерявшуюся в аэропорту "Домодедово" собаку вернули хозяйке.
18:22 В Норильске направлено в суд дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
16:59 Около полусотни поделок из природного материала принесли в редакцию газеты «зпПЛЮС» участники конкурса «Дары осени».
16:52 В Норильске возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого малыша.
16:34 Причину смерти годовалого Тимофея предстоит определить следователям.
16:21 Цыплят по осени считают. За последний месяц рождаемость в Норильске повысилась на 11 процентов.
15:37 Одаренных школьников приглашают принять участие в конкурсе на присуждение краевых именных стипендий.
15:14 В 2018 году на 3,2 процента увеличатся выплаты, пособия и компенсации.
15:11 В ночь с 12 на 13 октября телефоны экстренных служб можно будет вызвать только с мобильного телефона.
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