Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 октября 2017, 15:11



В ночь с 12 на 13 октября телефоны экстренных служб можно будет вызвать только с мобильного телефона.

Дополнительные номера телефонов: пожарная служба 8-923-272-13-73, служба спасения 8-913-498-01-07. Об этом сегодня сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Норильска.

Просмотров:153 13 октября с 01:00 до 03:00 позвонить на телефоны экстренных служб норильчане смогут только с сотовых. Неудобства вызваны техническими работами компании "Норильск-телеком". 101 и 112 будут доступны только при наборе с сотовых.Дополнительные номера телефонов: пожарная служба 8-923-272-13-73, служба спасения 8-913-498-01-07. Об этом сегодня сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Норильска.