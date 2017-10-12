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12 октября 2017, 15:14



В 2018 году на 3,2 процента увеличатся выплаты, пособия и компенсации.

Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 3,2 процента, поэтому такой процент индексации заложен в постановлении. Однако уточнен размер коэффициента индексации будет после расчета Росстатом индекса потребительских цен за 2017 год и его официального опубликования в январе 2018 года. Этим постановлением будут повышены выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Также речь идет о социальных пособиях на погребение, единовременных пособий беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. Будут повышены и некоторые другие выплаты.

Просмотров:158 Увеличение произойдет 1 февраля. Об этом написано в проекте постановления правительства, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. С нового года федеральным законом устанавливается единый порядок индексации социальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Определение коэффициента индексации возлагается на правительство России, говорится в пояснительной записке к документу.Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 3,2 процента, поэтому такой процент индексации заложен в постановлении. Однако уточнен размер коэффициента индексации будет после расчета Росстатом индекса потребительских цен за 2017 год и его официального опубликования в январе 2018 года. Этим постановлением будут повышены выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Также речь идет о социальных пособиях на погребение, единовременных пособий беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. Будут повышены и некоторые другие выплаты.