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12 октября 2017, 15:37

Одаренных школьников приглашают принять участие в конкурсе на присуждение краевых именных стипендий.


В Красноярском крае стартовал конкурс на присуждение краевых именных стипендий одаренным школьникам. Премии получат ученики, достигшие высоких результатов в международных, общероссийских, межрегиональных, краевых олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах и конференциях.
Участвовать в конкурсном отборе могут школьники с 5-го по 11-й класс. Представителям школы, в которой обучается кандидат, необходимо до 1 ноября 2017 года предоставить пакет документов в министерство образования края (ул. Карла Маркса, 122, каб. 415).
В конце ноября специальная комиссия при министерстве образования края рассмотрит заявки и определит победителей конкурса – 35 одаренных школьников края будут получать ежемесячно по 1,5 тысячи рублей в течение 2018 года.
Напомним, краевые именные стипендии одаренным школьникам присуждаются ежегодно, начиная с 1998 года. Стипендии уже получили свыше 500 ребят.
Со списком необходимых документов для участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства образования Красноярского края.

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    Список новостей

 12 октября 2017 
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16:21   Цыплят по осени считают. За последний месяц рождаемость в Норильске повысилась на 11 процентов. 15:37   Одаренных школьников приглашают принять участие в конкурсе на присуждение краевых именных стипендий.
15:14   В 2018 году на 3,2 процента увеличатся выплаты, пособия и компенсации. 15:11   В ночь с 12 на 13 октября телефоны экстренных служб можно будет вызвать только с мобильного телефона.
13:40   Норильские автоинспекторы призывают водителей быть осторожными. 13:18   Сегодня всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку проходят для учащихся вторых классов во всех регионах России.
12:03   Золотые знаки ГТО вручены 13 таймырцам. 11:41   36-й Таймырский фестиваль авторской песни в этом году состоится в начале декабря.
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16:20   Заместителем главы города Рината Ахметчина назначен Андрей Малков, бывший заместитель главы города по собственности и развитию предпринимательства. 15:37   В Норильске масштабный фестиваль научных открытий Arctic Wave пройдет 21 октября в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, 9.
14:13   Елена Безденежных на заседании Экспертного совета Госдумы: развитие Арктики – общая задача государства и бизнеса. 14:03   Сотрудники полиции по району Оганер провели встречу с гражданами.
12:53   Ученики 10-х классов школ Красноярского края напишут всероссийские проверочные работы по химии и биологии. 12:46   Техника к работе готова: к такому выводу пришли представители городской и районной администраций Дудинки после осмотра ...
12:36   К 125-летию ровесницы Серебряного века Марины Цветаевой в библиотеке № 1 пройдет творческий вечер. 12:23   В столице Таймыра состоялось подведение итогов муниципального этапа краевого конкурса на знание государственной символики «Мой флаг! Мой герб!».

 10 октября 2017 
19:05   Трое норильчан попали в кадровый резерв президента. 18:57   Глава Таймыра Сергей Ткаченко в качестве коммуникативных форм с населением использует сходы граждан.
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12:30   В России введут процедуру платной регистрации всех домашних кошек и собак. 12:17   IV ежегодный конкурс молодежных проектов «Норильск 2020» прошел в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».
12:13   Открытие юбилейного творческого сезона команд норильской Лиги КВН состоится 13 октября в 19.00 в Большом зале городского Центра культуры. 11:53   Минтранс утвердил бесплатный провоз ручной клади до 5 кг по невозвратным билетам.
11:44   Ремонт Дома физкультуры в Дудинке полностью завершен.

 9 октября 2017 
17:28   Приюту для бездомных животных срочно нужна помощь неравнодушных горожан. 16:46   МФК «Норильский никель» в выездном матче четвертого тура Суперлиги громит «Новую генерацию» из Сыктывкара – 10:2.
15:34   В минувшую субботу, 7 октября, в тире Молодежного центра Норильска прошел молодежный военно-патриотический турнир по стрельбе из пневматического оружия «Охота на призраков». 14:16   В Дудинке завершилась проектная сессия «Социально-конструкторское бюро».
14:08   С 1 ноября начинает работу "Школа краеведа Норильска" – проект, поддержанный грантовой программой президента РФ. 13:40   В Норильске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
13:29   Сергей Ткаченко, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с рабочим визитом побывал в сельском поселении Караул. 13:16   В Стокгольме названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе.
12:30   Деток с ограниченными возможностями приглашают в библиотеку на утренник. 12:07   26 ноября во всех регионах России одновременно пройдет образовательная акция – третий Всероссийский географический диктант. В Норильске участники уже во второй раз разместятся в музее Норильска.
11:56   Заместитель руководителя ГСУ совместно с уполномоченным по правам ребенка в Красноярском крае проведут личный прием граждан.

 6 октября 2017 
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15:18   Норильчанам предлагается поддержать полицейского на Всероссийском конкурсе «Народный участковый».




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