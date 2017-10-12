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12 октября 2017, 15:37



Одаренных школьников приглашают принять участие в конкурсе на присуждение краевых именных стипендий.

Участвовать в конкурсном отборе могут школьники с 5-го по 11-й класс. Представителям школы, в которой обучается кандидат, необходимо до 1 ноября 2017 года предоставить пакет документов в министерство образования края (ул. Карла Маркса, 122, каб. 415). В конце ноября специальная комиссия при министерстве образования края рассмотрит заявки и определит победителей конкурса – 35 одаренных школьников края будут получать ежемесячно по 1,5 тысячи рублей в течение 2018 года. Напомним, краевые именные стипендии одаренным школьникам присуждаются ежегодно, начиная с 1998 года. Стипендии уже получили свыше 500 ребят. Со списком необходимых документов для участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства образования Красноярского края.

Просмотров:153 В Красноярском крае стартовал конкурс на присуждение краевых именных стипендий одаренным школьникам. Премии получат ученики, достигшие высоких результатов в международных, общероссийских, межрегиональных, краевых олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах и конференциях.Участвовать в конкурсном отборе могут школьники с 5-го по 11-й класс. Представителям школы, в которой обучается кандидат, необходимо до 1 ноября 2017 года предоставить пакет документов в министерство образования края (ул. Карла Маркса, 122, каб. 415).В конце ноября специальная комиссия при министерстве образования края рассмотрит заявки и определит победителей конкурса – 35 одаренных школьников края будут получать ежемесячно по 1,5 тысячи рублей в течение 2018 года.Напомним, краевые именные стипендии одаренным школьникам присуждаются ежегодно, начиная с 1998 года. Стипендии уже получили свыше 500 ребят.Со списком необходимых документов для участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства образования Красноярского края.