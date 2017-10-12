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12 октября 2017, 16:21



Цыплят по осени считают. За последний месяц рождаемость в Норильске повысилась на 11 процентов.

Примечательно, что среди них две двойни (девочка+девочка), одни близнецы-мальчишки и одна тройня (все мальчики). В семье, где родились сразу три мальчика, уже есть старший сын; а у одной из мам, родившей девочек-близняшек, есть старшая двойня, тоже маленькие леди. Осень вообще более урожайное время для появления на свет, говорят врачи, только на прошлой неделе из роддома выписались 52 новорожденных: 35 мальчиков в голубых конвертах и 17 девочек - в розовых.

Просмотров:154 Напомним, в августе в нашем роддоме родились 206 малышей, а за первый месяц норильской осени появился 231 ребенок.Примечательно, что среди них две двойни (девочка+девочка), одни близнецы-мальчишки и одна тройня (все мальчики). В семье, где родились сразу три мальчика, уже есть старший сын; а у одной из мам, родившей девочек-близняшек, есть старшая двойня, тоже маленькие леди.Осень вообще более урожайное время для появления на свет, говорят врачи, только на прошлой неделе из роддома выписались 52 новорожденных: 35 мальчиков в голубых конвертах и 17 девочек - в розовых.