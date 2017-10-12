Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 октября 2017, 16:34



Причину смерти годовалого Тимофея предстоит определить следователям.

Утром в воскресенье Тимофею поставили очередной укол жаропонижающего, как заверяют врачи, такого же, что прописали ребенку с самого начала болезни. Вскоре мальчику стала плохо, пошла пена изо рта, начались конвульсии, наступила остановка сердечной деятельности, клиническая смерть. Как уверяет мать ребенка, она в это время около пяти минут металась по коридору больницы в поисках медсестер или врачей. Сердце ребенка удалось запустить врачам-реаниматологам. К ним подключился и приехавший детский реаниматолог. Но в дальнейшем мальчик находился в состоянии глубокой комы. Сердце удалось завести, но все остальные жизненно-важные функции поддерживались искусственно. Даже при попытке пошевелить ребенка наступала брадикардия - снижение частоты сердечного ритма, что исключало его транспортировку в другую больницу. В среду, 11 октября, около 21 часа мальчик умер. По факту смерти ребенка в Норильской межрайонной больнице № 1 начата внутренняя служебная проверка, ведет свое расследование следственный комитет. Специалисты после вскрытия должны установить причину смерти, выявить наличие или отсутствие действий медперсонала больницы, повлиявших на события. До этого времени руководство больницы делать какие-либо выводы отказывается. Виновные в причине смерти младенца понесут наказание.

Просмотров:352 Хронология событий такова: в середине прошлой недели годовалый Тимофей заболел, его мама Светлана вызвала участкового педиатра. Жаропонижающие не сбивали высокую температуру, врач выписал антибиотики. На третий день их приема у Тимофея начиналась рвота, появились симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, участковый заподозрил острую хирургическую патологию. В субботу на скорой Тимофея доставили в Норильскую межрайонную больницу № 1, в хирургическое отделение, чтобы исключить опасность аппендицита или другой хирургической патологии (именно поэтому мальчик оказался в Оганере, а не в детской больнице). Аппендицит исключили, остался первый диагноз - вирусная инфекция и ее следствие - высокая температура.Утром в воскресенье Тимофею поставили очередной укол жаропонижающего, как заверяют врачи, такого же, что прописали ребенку с самого начала болезни. Вскоре мальчику стала плохо, пошла пена изо рта, начались конвульсии, наступила остановка сердечной деятельности, клиническая смерть. Как уверяет мать ребенка, она в это время около пяти минут металась по коридору больницы в поисках медсестер или врачей. Сердце ребенка удалось запустить врачам-реаниматологам.К ним подключился и приехавший детский реаниматолог. Но в дальнейшем мальчик находился в состоянии глубокой комы. Сердце удалось завести, но все остальные жизненно-важные функции поддерживались искусственно. Даже при попытке пошевелить ребенка наступала брадикардия - снижение частоты сердечного ритма, что исключало его транспортировку в другую больницу. В среду, 11 октября, около 21 часа мальчик умер.По факту смерти ребенка в Норильской межрайонной больнице № 1 начата внутренняя служебная проверка, ведет свое расследование следственный комитет. Специалисты после вскрытия должны установить причину смерти, выявить наличие или отсутствие действий медперсонала больницы, повлиявших на события. До этого времени руководство больницы делать какие-либо выводы отказывается. Виновные в причине смерти младенца понесут наказание.