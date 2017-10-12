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12 октября 2017, 16:52



В Норильске возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого малыша.



Просмотров:313 Сегодня утром СК Норильска возбудил уголовное дело после того, как годовалый ребенок умер в реанимационном отделении городской больницы Оганера. Во время проверки следователи должны выяснить, что стало причиной смерти ребенка, скончавшегося после трех суток пребывания в коме. Следователи также должны ответить на вопрос, имела ли место халатность врачей. Возможно, причиной смерти стала реакция организма на введенный жаропонижающий препарат. Ребенку стало резко хуже после очередного введения укола, он пережил клиническую смерть. Возможно, причиной смерти стали другие обстоятельства. Какие - должны выяснить теперь следователи. В хирургическое отделение городской больницы Оганера ребенок поступил 7 октября с подозрениями на острую хирургическую патологию. В СК добавляют, что жалобы мамы указывали и на тонзиллит. Хирургическая патология у ребенка не подтвердилась, при этом температура не падала, в воскресенье, 8 октября, ему стало хуже и после очередной инъекции препарата у него произошла остановка сердца. Сердце, по словам мамы, «запустили» через несколько минут, но из комы ребенок не вышел. Вчера вечером малыш умер. Специалисты СК проведут полный анализ действий врачей на всех этапах, включая участковую педиатрию. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового".