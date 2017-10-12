Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 октября 2017, 16:59



Около полусотни поделок из природного материала принесли в редакцию газеты «зпПЛЮС» участники конкурса «Дары осени».



Просмотров:159 Фотографии поделок детсадовцев и школьников размещены на нашем сайте, а оригиналы украшают выставку в фойе редакции. На полках разместились ежики из семечек, птица счастья из кофейных зерен и листиков кукурузы, олени из шишек, фруктово-овощные смешарики, золотые паучки и прочие лесные обитатели. Благодаря активности некоторых воспитателей и родителей в редакцию «зпПЛЮС» несут поделки целыми коробками. Сегодня два десятка поделок привезли из талнахского детского сада № 92 «Облачко». Масса работ поступила из детсадов № 45, 83, 59, 84, 46, гимназии № 7 и 4.Оценить творчество ребят можно на странице http://foto.gazetazp.ru/konkurs.php?id=9 , отдав свой виртуальный голос за понравившуюся работу. Конкурс, стартовавший в начале октября, сейчас в самом разгаре, прием работ продолжится до 20 октября, а итоги станут известны 3 ноября. Победителей ждут подарки и дипломы.