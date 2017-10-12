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12 октября 2017, 18:22



В Норильске направлено в суд дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Полицейские установили, что 45-летний житель района Талнах в 2015 году привлекался за езду за рулем автомобиля в нетрезвом виде и тогда по решению суда был оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения сроком на 1,5 года. Также было установлено, что автомобиль, на котором двигался нетрезвый водитель, принадлежал его другу. По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов или принудительных работ на срок до двух лет. По окончанию расследования дело направлено в суд.

Просмотров:159 В августе в Талнахе инспекторами ДПС в одном из гаражных массивов был замечен внедорожник, водитель которого, увидев патрульный автомобиль, сразу же остановился. Сотрудники полиции решили проверить документы на автомобиль и физическое состояния водителя «Шевроле». Во время разговора полицейских с водителем визуальные признаки алкогольного опьянения гражданина были очевидны. Дорожные полицейские предложили водителю пройти процедуру освидетельствования на месте задержания. Специальный прибор обнаружил алкоголь у водителя, результат которого составил 0,91 мг/л выдыхаемого воздуха.Полицейские установили, что 45-летний житель района Талнах в 2015 году привлекался за езду за рулем автомобиля в нетрезвом виде и тогда по решению суда был оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения сроком на 1,5 года. Также было установлено, что автомобиль, на котором двигался нетрезвый водитель, принадлежал его другу.По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов или принудительных работ на срок до двух лет.По окончанию расследования дело направлено в суд.