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12 октября 2017, 18:27



Потерявшуюся в аэропорту "Домодедово" собаку вернули хозяйке.

Стоит отметить, что в аэропорту Норильска клетка с собакой не была опломбирована и зафиксирована, поэтому, когда рейс прилетел в "Домодедово", собака смогла беспрепятственно выбраться из клетки и убежать. Сотрудникам аэропорта, которые работают в первой зоне, были разосланы фотографии собаки. В итоге сотрудники аэропорта нашли собаку на территории аэродрома и благополучно передали ее хозяйке.

Просмотров:156 Напомним, вечером 10 октября в дежурную часть обратился 38-летний москвич. Он рассказал, что знакомая прилетела в "Домодедово" из Норильска и привезла с собой собаку. Метис Шуля черного окраса с подпалиной был в багажном отделении в клетке. Собака убежала, когда самолет разгружали сотрудники аэропорта. На ее поиски потратили сутки.Стоит отметить, что в аэропорту Норильска клетка с собакой не была опломбирована и зафиксирована, поэтому, когда рейс прилетел в "Домодедово", собака смогла беспрепятственно выбраться из клетки и убежать. Сотрудникам аэропорта, которые работают в первой зоне, были разосланы фотографии собаки. В итоге сотрудники аэропорта нашли собаку на территории аэродрома и благополучно передали ее хозяйке.