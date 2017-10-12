Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 октября 2017, 18:32



Норильские и краевые социальные службы помогли отцу с ребенком-инвалидом вернуться домой с лечения.

Казалось бы, ситуация для папы с сыном безвыходная. Денег на обратные билеты нет, как добираться домой - непонятно… Проблему решили всем миром. Руководитель «Заполярки» позвонила в авиакомпанию, рассказала о возникшей ситуации. Параллельно к решению вопроса транспортировки подключились норильский территориальный отдел министерства здравоохранения Красноярского края и норильская станция скорой помощи. Общими усилиями удалось переоформить билеты, и уже завтра путешественники вернутся в родной город.

Просмотров:157 Рано утром в редакцию обратилась горожанка, которая рассказала, что в аэропорту "Емельяново" представитель авиакомпании «Нордстар» сняла с рейса мужчину с ребенком-инвалидом, сославшись на технику безопасности при перелете. Отец и сын ездили в Красноярск на плановую операцию, у мальчика ДЦП. Они получили заявку-требование от Фонда социального страхования. В ходе приобретения билетов возникла накладка, и семье выписали два билета вместо положенных четырех: три на ребенка, поскольку после операции он может перевозиться только в лежачем положении, и один на отца.Казалось бы, ситуация для папы с сыном безвыходная. Денег на обратные билеты нет, как добираться домой - непонятно… Проблему решили всем миром. Руководитель «Заполярки» позвонила в авиакомпанию, рассказала о возникшей ситуации. Параллельно к решению вопроса транспортировки подключились норильский территориальный отдел министерства здравоохранения Красноярского края и норильская станция скорой помощи. Общими усилиями удалось переоформить билеты, и уже завтра путешественники вернутся в родной город.