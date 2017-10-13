13 октября 2017, 12:16



12 октября Публичная библиотека принимала особенного гостя – режиссера Александра Сокурова

С постоянными читателями встретился кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств, обладатель «Золотого льва» венецианского кинофестиваля Александр Сокуров. Прибывший в Норильск по приглашению ГМК «Норильский Никель», кинематографист рассказал о том, как чуть не стал врачом, о своих непростых отношениях с историей, а также о вечной борьбе искусства со звериной природой человека. Александр Николаевич обстоятельно ответил на вопросы норильчан, рассказал о сложностях создания «Русского ковчега», снятого за один полутарочасовой дубль, его опыте работы с Галиной Вишневской и особых качествах японских драматических актеров. А еще Александр Николаевич выразил уверенность, что библиотеки всегда будут домом для думающего человека.