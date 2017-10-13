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13 октября 2017, 12:43



В Красноярске проходит VI экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере».

На секциях форума будут обсуждаться вопросы экологической эффективности при проведении модернизации производства и реализации технических решений. Особое внимание будет уделено внедрению наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. Состоится круглый стол «Природоохранное законодательство: опыт применения, тенденции развития». С докладом «Стратегия развития "Норникеля" и ее экологическая составляющая» выступит вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных. Запланированы доклады ректора СФУ Евгения Ваганова и исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина. «Целью конференции является развитие конструктивного диалога между бизнесом, властью и обществом, консолидация крупнейших промышленных компаний для поиска лучших решений наиболее острых вопросов экологической повестки», - заявила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных. На конференцию приглашены топ-менеджеры и профильные специалисты таких крупных компаний, как РУСАЛ, «Сибирская генерирующая компания», СУЭК. Они поделятся опытом своих предприятий в организации природоохранной деятельности и минимизации воздействия на окружающую среду. В работе конференции также примут участие представители экспертного сообщества и экологических общественных организаций, среди которых: Всероссийское общество охраны природы, неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского, Экологическая палата России, «Зеленый патруль», «Национальный Экологический Порядок».

Просмотров:182 Соорганизаторами конференции выступили Сибирский федеральный университет и АНО «Научно-исследовательский институт проблем экологии». В работе конференции примет участие врио губернатора Красноярского края Александр Усс, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов, член краевого правительства, прокурор Красноярского края Михаил Савчин и другие официальные лица.На секциях форума будут обсуждаться вопросы экологической эффективности при проведении модернизации производства и реализации технических решений. Особое внимание будет уделено внедрению наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. Состоится круглый стол «Природоохранное законодательство: опыт применения, тенденции развития».С докладом «Стратегия развития "Норникеля" и ее экологическая составляющая» выступит вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных. Запланированы доклады ректора СФУ Евгения Ваганова и исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина.«Целью конференции является развитие конструктивного диалога между бизнесом, властью и обществом, консолидация крупнейших промышленных компаний для поиска лучших решений наиболее острых вопросов экологической повестки», - заявила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.На конференцию приглашены топ-менеджеры и профильные специалисты таких крупных компаний, как РУСАЛ, «Сибирская генерирующая компания», СУЭК. Они поделятся опытом своих предприятий в организации природоохранной деятельности и минимизации воздействия на окружающую среду.В работе конференции также примут участие представители экспертного сообщества и экологических общественных организаций, среди которых: Всероссийское общество охраны природы, неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского, Экологическая палата России, «Зеленый патруль», «Национальный Экологический Порядок».