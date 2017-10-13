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13 октября 2017, 13:05



Таймырская молодежь присоединяется к краевой акции «Марафон добрых дел».

На протяжении недели волонтеры будут делать добрые дела, а в течение всей акции в общественных местах столицы Таймыра будет транслироваться видеоролик о добровольцах и добровольчестве. Торжественное открытие акции «Марафон добрых дел» состоится в понедельник. Во вторник в школах пройдут уроки добра. Среда станет днем медицинского добровольчества, в рамках которого запланировано проведение лекций по пропаганде донорства с приглашением медицинских работников. В четверг пройдёт день инклюзивного добровольчества, в рамках которого добровольцы организуют творческий мастер-класс для граждан Комплексного центра социального обслуживания населения «Таймырский». В остальные дни недели запланированы ознакомительная встреча на тему «Серебряное добровольчество» с представителями организаций города и занимательные игры для детей, находящихся на лечении в Таймырском противотуберкулезном диспансере. По окончании всех мероприятий активистам, отличившимся за время проведения акции, будут вручены дипломы. Напомним, «Марафон добрых дел» – ежегодная акция, организаторами которой выступают флагманская программа «Добровольчество» и краевой Дворец молодежи. На Таймыре ее организаторы – Таймырский молодежный центр и молодежное добровольческое агентство #добропортал, участники которого готовы помогать людям и бескорыстно делать добрые дела.

Просмотров:137 Вся следующая неделя для таймырских активистов флагманской программы «Добровольчество» пройдет под знаком добрых дел. С 16 по 22 октября добровольцы под руководством специалистов МКУ «Таймырский молодежный центр» примут участие в краевой акции «Марафон добрых дел».На протяжении недели волонтеры будут делать добрые дела, а в течение всей акции в общественных местах столицы Таймыра будет транслироваться видеоролик о добровольцах и добровольчестве.Торжественное открытие акции «Марафон добрых дел» состоится в понедельник. Во вторник в школах пройдут уроки добра. Среда станет днем медицинского добровольчества, в рамках которого запланировано проведение лекций по пропаганде донорства с приглашением медицинских работников. В четверг пройдёт день инклюзивного добровольчества, в рамках которого добровольцы организуют творческий мастер-класс для граждан Комплексного центра социального обслуживания населения «Таймырский». В остальные дни недели запланированы ознакомительная встреча на тему «Серебряное добровольчество» с представителями организаций города и занимательные игры для детей, находящихся на лечении в Таймырском противотуберкулезном диспансере.По окончании всех мероприятий активистам, отличившимся за время проведения акции, будут вручены дипломы.Напомним, «Марафон добрых дел» – ежегодная акция, организаторами которой выступают флагманская программа «Добровольчество» и краевой Дворец молодежи. На Таймыре ее организаторы – Таймырский молодежный центр и молодежное добровольческое агентство #добропортал, участники которого готовы помогать людям и бескорыстно делать добрые дела.