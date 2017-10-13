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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:24 На Таймыре вынесен приговор гражданину, пытавшемуся продать взрывчатые вещества/
15:47 Норильский отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напоминает об опасности, которую представляют бродячие животные – разносчики бешенства
15:29 В газете «зпПЛЮС» начала действовать новая акция
15:08 Сегодня подписано постановление о выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала
14:26 Норильские госавтоинспекторы провели встречу с военнослужащими.
13:05 Таймырская молодежь присоединяется к краевой акции «Марафон добрых дел».
12:43 В Красноярске проходит VI экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере».
12:16 12 октября публичная библиотека принимала особенного гостя – режиссера Александра Сокурова.
18:27 Потерявшуюся в аэропорту Домодедово собаку вернули хозяйке.
18:22 В Норильске направлено в суд дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
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