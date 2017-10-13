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13 октября 2017, 14:26



Норильские госавтоинспекторы провели встречу с военнослужащими.

В завершении встречи сотрудники ГИБДД ответили на интересующие военнослужащих вопросы.

Просмотров:143 В ходе визита в воинскую часть госавтоинспекторы рассказали личному составу о вступивших в этом году в силу изменениях в Правила дорожного движения . При помощи видеороликов с мест ДТП продемонстрировали основные примеры нарушений, допускаемые пешеходами при пересечении проезжей части. Рассказали личному составу воинской части, расположенной за пределами города, о необходимости использования на одежде световозвращающих элементов, особенно актуальных в условиях полярной ночи. Инспектор административного законодательства ОГИБДД Денис Корнилов напомнил военнослужащим, имеющим личный транспорт, о том, что автомобиль является источником повышенной опасности и что водитель в первую очередь несет ответственность за свои действия.В завершении встречи сотрудники ГИБДД ответили на интересующие военнослужащих вопросы.