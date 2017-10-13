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13 октября 2017, 15:08

Сегодня подписано постановление о выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала


Материнский капитал - специализированная социальная программа, которая оформлена государством для представления помощи семьям с двумя и более детьми. Цели, на которые можно тратить эти деньги, ограничены на законодательном уровне: улучшение жилищных условий, которое предполагает покупку жилья, участка под жилье, погашение ипотечных кредитов и оплату ремонта квартиры. Кроме того, этими средствами можно оплачивать учебу детей, направить их на пенсию матери, или оплачивать текущие нужды ребенка-инвалида.
1 июня 2017 года Госдумой было принято решение о том, что сумма материнского капитала пока меняться не будет. В 2018 году материнский капитал составит 453 026 руб. Остановленная в 2015 году индексация возобновляться до 2020 года не будет.
Судьбу материнского капитала в России обсуждают уже в течение нескольких лет. Дело в том, что срок действия этой социальной госпрограммы подходит к концу. Пока неизвестно, будут ли власти страны и в будущем продлевать сроки действия материнского капитала.
29 июня 2017 года стало известно, что возможность выдачи части средств маткапитала на руки изучается в Совете Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сенаторам поступает немало обращений о возможности предоставления выплаты из материнского капитала в 2017 году наличными. Все эти предложения внимательно изучаются, однако необходимо не забывать, что материнский капитал был введен для решения больших жизненных задач, связанных с материнством и детством. На какие-либо иные цели, по мнению Матвиенко, эти средства направляться не должны. Поэтому остается открытым вопрос, как обеспечить целевое использование сертификата, если выдавать семьям часть средств материнского капитала наличными «на руки». Тем не менее, сегодня подписано постановление о выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала.
Согласно прогнозам, сертификаты на материнский капитал в 2017 году получат 829,86 тысяч семей, в 2018-м — 810,14 тысяч семей. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 324,2 и 340,6 миллиардов рублей соответственно.

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