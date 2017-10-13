Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 октября 2017, 15:29



В газете «зпПЛЮС» начала действовать новая акция

Акция действует только для физических лиц с 16 октября по 30 ноября. Подать объявление можно по адресу Б. Хмельницкого, д. 18, с 10 до 18 часов.

Просмотров:136 Каждый вторник у норильчан есть возможность бесплатно подать строчное объявление в рубрики: «Куплю», «Животные», «Мир авто», «Приму в дар», «Отдам».Акция действует только для физических лиц с 16 октября по 30 ноября. Подать объявление можно по адресу Б. Хмельницкого, д. 18, с 10 до 18 часов.