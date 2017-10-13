Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 октября 2017, 15:47



Норильский отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напоминает об опасности, которую представляют бродячие животные – разносчики бешенства

На территории г.Норильска за восемь месяцев 2017 года зарегистрировано 260 обращений за медицинской помощью по поводу укусов, полученных от животных, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. На территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района за восемь месяцев года зарегистрировано 42 обращения за медицинской помощью по поводу укусов, тогда как в 2016 году на этот период было зарегистрировано 61 обращение. Единственное средство помощи людям, подвергшимся риску инфицирования бешенства является своевременное назначение курса иммунизации. Применяемая в нашей стране антирабическая вакцина (КОКАВ) является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ. Профилактика бешенства - обязательное вакцинирование домашних животных и соблюдение правил содержания служебных и домашних собак, кошек. Помните, каждый человек, подвергшийся нападению животного, домашнего или дикого, даже если повреждение кажется незначительным (ослюнение, ссадина, царапина) обязательно должен обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения. В зависимости от нанесенных повреждений, врач назначит иммуноглобулин или вакцину по специальному курсу, который состоит из нескольких инъекций; применение вакцины проводится под контролем врача.

Просмотров:125 Бешенство - это инфекционная вирусная болезнь, которая после появления клинических симптомов почти всегда заканчивается смертельным исходом. Наибольшую опасность в распространении бешенства представляют бездомные, бродячие собаки, способные вовлекать в процесс домашних животных. Заражение человека происходит при укусах животным, больным бешенством. Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесенных повреждений и составляет от нескольких дней до года.На территории г.Норильска за восемь месяцев 2017 года зарегистрировано 260 обращений за медицинской помощью по поводу укусов, полученных от животных, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.На территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района за восемь месяцев года зарегистрировано 42 обращения за медицинской помощью по поводу укусов, тогда как в 2016 году на этот период было зарегистрировано 61 обращение.Единственное средство помощи людям, подвергшимся риску инфицирования бешенства является своевременное назначение курса иммунизации. Применяемая в нашей стране антирабическая вакцина (КОКАВ) является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ.Профилактика бешенства - обязательное вакцинирование домашних животных и соблюдение правил содержания служебных и домашних собак, кошек.Помните, каждый человек, подвергшийся нападению животного, домашнего или дикого, даже если повреждение кажется незначительным (ослюнение, ссадина, царапина) обязательно должен обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактическое учреждение для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения. В зависимости от нанесенных повреждений, врач назначит иммуноглобулин или вакцину по специальному курсу, который состоит из нескольких инъекций; применение вакцины проводится под контролем врача.