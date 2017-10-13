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13 октября 2017, 18:24



На Таймыре вынесен приговор гражданину, пытавшемуся продать взрывчатые вещества/



Просмотров:98 В апреле текущего года при оперативно-розыскного проведении мероприятия «Проверочная закупка» под контролем сотрудников линейного отделения полиции в морском порту и аэропорту г. Дудинка Таймырского линейного отдела МВД России был задержан гражданин по подозрению в сбыте восьми металлических банок с неизвестным веществом. Им оказался 41 летний житель города Дудинка. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является порохом промышленного производства. По данному факту в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. В настоящее время уголовное дело Дудинским районным судом рассмотрено. В отношении фигуранта вынесен обвинительный приговор, согласно которому гражданин признан виновным, учитывая его деятельное раскаяние и признание вины, гражданин приговорен к лишению свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Учитывая максимальное наказание по данной статье, в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей.