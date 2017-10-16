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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:08 Учеников начальных классов приглашают принять участие в бесплатной онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным»
12:02 «Носковский интернат будет сдан в срок» – сообщил временно исполняющий полномочия Главы Таймыра Виталий Брикин, говоря о происшествии в поселке Носок
11:50 Норильские дорожники готовы к зиме
11:30 В публичной библиотеке состоялся круглый стол с представителями норильских образовательных учреждений.
18:24 На Таймыре вынесен приговор гражданину, пытавшемуся продать взрывчатые вещества.
15:47 Норильский отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напоминает об опасности, которую представляют бродячие животные – разносчики бешенства.
15:29 В газете «зпПЛЮС» начала действовать новая акция.
15:08 Сегодня подписано постановление о выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала.
14:26 Норильские госавтоинспекторы провели встречу с военнослужащими.
13:05 Таймырская молодежь присоединяется к краевой акции «Марафон добрых дел».
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