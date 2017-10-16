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16 октября 2017, 11:30



В публичной библиотеке состоялся круглый стол с представителями норильских образовательных учреждений.



Просмотров:56 Библиотекари обсудили с педагогами совместные планы и перспективы сотрудничества. Специалисты ЦБС рассказали о ближайших общегородских мероприятиях, провели краткий ликбез по электронным ресурсам библиотек и сделали обзор по последним тенденциям книжной индустрии. Гости задали свои вопросы и предложили несколько интересных идей для дальнейшего взаимодействия. Всех заинтересовала, например, возможность онлайн-встреч библиотекарей со школьниками и запрос на проведение скайп-интервью с современными авторами. Такого рода обмен информацией должен укрепить и без того тесное сотрудничество библиотек со школами.