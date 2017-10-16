Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 октября 2017, 11:50



Норильские дорожники готовы к зиме

Комплекс снегоуборочной техники, работающий в зимний период, включает грейдеры, погрузчики, комбинированные машины, шнекороторы, бульдозеры и самосвалы. При неблагоприятных погодных условиях в сутки выходит до 100 единиц. Зимой 2015 года было вывезено 973 000 тонн снега, в 2016 году - 939 000 тонн, а с января 2017 года было вывезено 1 089 000 тонн снега.

Просмотров:40 Традиционно в начале каждого сезона МКУ «Управление «Норильскавтодор» проводит смотр техники. Специальная комиссия проверила у подрядчика состояние машин, укомплектованность водителями.Комплекс снегоуборочной техники, работающий в зимний период, включает грейдеры, погрузчики, комбинированные машины, шнекороторы, бульдозеры и самосвалы. При неблагоприятных погодных условиях в сутки выходит до 100 единиц.Зимой 2015 года было вывезено 973 000 тонн снега, в 2016 году - 939 000 тонн, а с января 2017 года было вывезено 1 089 000 тонн снега.