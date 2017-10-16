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16 октября 2017, 12:02



«Носковский интернат будет сдан в срок» – сообщил временно исполняющий полномочия Главы Таймыра Виталий Брикин, говоря о происшествии в поселке Носок

И.о. главы Таймыра отметил слаженную работу добровольной пожарной охраны, созданной в поселке Носок в сентябре этого года, и неравнодушных жителей поселка. Напомним, в связи с обращениями сельчан о помощи в организации пожарного поста, Администрацией муниципального района было принято решение о создании добровольной пожарной охраны в поселке. Для этого в Носок была передана автоцистерна, смонтированная на автомобиле «Урал». Для обучения добровольных пожарных в поселок выезжали руководство и специалисты Управления ГОиЧС Администрации муниципального района и Таймырского пожарно-спасательного гарнизона. Благодаря этому возгорание удалось локализовать в кратчайшие сроки. Добровольцы пожарной охраны прибыли на место происшествия через пять минут с момента поступления сообщения, организовав работу по тушению пожара. Пострадавших в результате происшествия нет. Площадь, причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются. В начале недели в поселок Носок отправится рабочая группа, в состав которой войдут представители Администрации муниципального района и подрядной организации. Подрядчик ООО «СК Град» (г. Красноярск) намерен сдать объект согласно установленным срокам муниципального контракта – к концу ноября 2018 года.

Просмотров:11 Интернат на 250 мест в поселке Носок сельского поселения Караул будет сдан в срок, несмотря на возгорание, которое произошло на строительном объекте в субботу 14 октября в начале шести часов вечера. Об этом шла речь на внеочередном совещании при Виталии Брикине.И.о. главы Таймыра отметил слаженную работу добровольной пожарной охраны, созданной в поселке Носок в сентябре этого года, и неравнодушных жителей поселка.Напомним, в связи с обращениями сельчан о помощи в организации пожарного поста, Администрацией муниципального района было принято решение о создании добровольной пожарной охраны в поселке. Для этого в Носок была передана автоцистерна, смонтированная на автомобиле «Урал». Для обучения добровольных пожарных в поселок выезжали руководство и специалисты Управления ГОиЧС Администрации муниципального района и Таймырского пожарно-спасательного гарнизона.Благодаря этому возгорание удалось локализовать в кратчайшие сроки. Добровольцы пожарной охраны прибыли на место происшествия через пять минут с момента поступления сообщения, организовав работу по тушению пожара.Пострадавших в результате происшествия нет. Площадь, причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются.В начале недели в поселок Носок отправится рабочая группа, в состав которой войдут представители Администрации муниципального района и подрядной организации.Подрядчик ООО «СК Град» (г. Красноярск) намерен сдать объект согласно установленным срокам муниципального контракта – к концу ноября 2018 года.