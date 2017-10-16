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16 октября 2017, 12:02

«Носковский интернат будет сдан в срок» – сообщил временно исполняющий полномочия Главы Таймыра Виталий Брикин, говоря о происшествии в поселке Носок


Интернат на 250 мест в поселке Носок сельского поселения Караул будет сдан в срок, несмотря на возгорание, которое произошло на строительном объекте в субботу 14 октября в начале шести часов вечера. Об этом шла речь на внеочередном совещании при Виталии Брикине.
И.о. главы Таймыра отметил слаженную работу добровольной пожарной охраны, созданной в поселке Носок в сентябре этого года, и неравнодушных жителей поселка.
Напомним, в связи с обращениями сельчан о помощи в организации пожарного поста, Администрацией муниципального района было принято решение о создании добровольной пожарной охраны в поселке. Для этого в Носок была передана автоцистерна, смонтированная на автомобиле «Урал». Для обучения добровольных пожарных в поселок выезжали руководство и специалисты Управления ГОиЧС Администрации муниципального района и Таймырского пожарно-спасательного гарнизона.
Благодаря этому возгорание удалось локализовать в кратчайшие сроки. Добровольцы пожарной охраны прибыли на место происшествия через пять минут с момента поступления сообщения, организовав работу по тушению пожара.
Пострадавших в результате происшествия нет. Площадь, причины возгорания и сумма ущерба устанавливаются.
В начале недели в поселок Носок отправится рабочая группа, в состав которой войдут представители Администрации муниципального района и подрядной организации.
Подрядчик ООО «СК Град» (г. Красноярск) намерен сдать объект согласно установленным срокам муниципального контракта – к концу ноября 2018 года.

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    Список новостей

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15:37   Одаренных школьников приглашают принять участие в конкурсе на присуждение краевых именных стипендий. 15:14   В 2018 году на 3,2 процента увеличатся выплаты, пособия и компенсации.
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13:18   Сегодня всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку проходят для учащихся вторых классов во всех регионах России. 12:03   Золотые знаки ГТО вручены 13 таймырцам.
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12:30   В России введут процедуру платной регистрации всех домашних кошек и собак. 12:17   IV ежегодный конкурс молодежных проектов «Норильск 2020» прошел в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».
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