Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 октября 2017, 12:08



Учеников начальных классов приглашают принять участие в бесплатной онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным».

Мероприятие направлено на развитие современного российского образования и повышение мотивации к изучению русского языка у учеников начальных классов России, а также находящихся за рубежом русскоязычных детей. В прошлом году в ней приняли участие более 675 тысяч детей из РФ и зарубежных стран. Олимпиада проводится в онлайн-формате на интерактивной платформе Uchi.ru. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет. Интеллектуальное состязание проходит в два этапа. Первый тур является пробным, он продлился до 15 октября. Основный тур стартует с 16 октября и продлится до 31 октября. Результат решения задач пробного тура не влияет на основной. Задачи пробного тура могут решаться неограниченно и в любое время. На решение заданий основного тура отводится 1 час. Для того чтобы принять участие в олимпиаде, учителю необходимо создать свой аккаунт на платформе Uchi.ru. После этого педагог должен зарегистрировать всех участников в личном кабинете. Логины и пароли школьников автоматически создаются в личном кабинете учителя, их необходимо распечатать и раздать всему классу. Также процедуру регистрации могут пройти родители и распечатать задания олимпиады для своего ребенка индивидуально. Итоги интеллектуального состязания будут подведены в начале ноября. Все ученики и учителя, принявшие участие в олимпиаде, будут награждены грамотами и сертификатами.

Просмотров:204 Стартовал пробный тур онлайн-олимпиады для учеников 1-4-х классов «Русский с Пушкиным».Мероприятие направлено на развитие современного российского образования и повышение мотивации к изучению русского языка у учеников начальных классов России, а также находящихся за рубежом русскоязычных детей. В прошлом году в ней приняли участие более 675 тысяч детей из РФ и зарубежных стран.Олимпиада проводится в онлайн-формате на интерактивной платформе Uchi.ru. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.Интеллектуальное состязание проходит в два этапа. Первый тур является пробным, он продлился до 15 октября. Основный тур стартует с 16 октября и продлится до 31 октября.Результат решения задач пробного тура не влияет на основной. Задачи пробного тура могут решаться неограниченно и в любое время. На решение заданий основного тура отводится 1 час.Для того чтобы принять участие в олимпиаде, учителю необходимо создать свой аккаунт на платформе Uchi.ru. После этого педагог должен зарегистрировать всех участников в личном кабинете. Логины и пароли школьников автоматически создаются в личном кабинете учителя, их необходимо распечатать и раздать всему классу. Также процедуру регистрации могут пройти родители и распечатать задания олимпиады для своего ребенка индивидуально.Итоги интеллектуального состязания будут подведены в начале ноября. Все ученики и учителя, принявшие участие в олимпиаде, будут награждены грамотами и сертификатами.