Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 октября 2017, 12:15



«Норникель» дополнит реальность Норильска и Мончегорска.

Интерактивные площадки, конкурсы, научные опыты и эксперименты самого крупного научно-популярного события Заполярья помогут участникам изменить действительность вокруг себя. Программа фестиваля разделена на несколько направлений (треков). На треке «Изобретай» участникам предложат стать изобретателями собственных инженерных механизмов — катапульты, руки-манипулятора и даже ракеты. А активисты трека «Создавай» научат посетителей использовать свой творческий потенциал, чтобы украсить мир вокруг себя. Здесь пройдут мастер-классы по анимации и граффити, созданию светящихся открыток и стоп-моушен съемке. В ходе лекционного трека «Спрашивай» редактор журнала «Популярная механика», писатель Тим Скоренко поразмышляет со слушателями о том, как стать изобретателем и кто придумывает новые гаджеты. В Норильске научный журналист, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов расскажет о популярных сериалах и о том, как и почему в них искажается действительность. А заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук, кандидат искусствоведения Кирилл Гаврилин проанализирует изменение художественного языка новейшего искусства под влиянием научных открытий. В Мончегорске ученый, научный журналист, популяризатор науки, руководитель лаборатории биологии Политехнического музея Илья Колмановский расскажет, как сделать ребенка естествоиспытателем. Кроме того, впервые мероприятия фестиваля Arctic Wave в Мончегорске посетит космонавт-испытатель отряда РГНИИ ЦПК (Роскосмос) Дмитрий Петелин. Целая череда интересных событий началась еще до старта фестиваля. Команда проекта «Кинолаб — школа молодого блогера» обучила школьников искусству создания качественного видеоконтента и его раскрутке в соцсетях. Работы выпускников "Кинолаба" будут показаны на фестивале. А для педагогов Норильска и Мончегорска накануне фестиваля будут организованы специальные учебные программы по созданию интерактивных объектов для использования в учебном процессе. Созданные учителями экспонаты дополнят основную выставку Arctic Wave. В Норильске фестиваль пройдет 21 октября по адресу: ул. Советская, 9, Молодежный центр.

Просмотров:253 «Норникель» превратит заполярные города на один день в центры науки и технологий. Фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность» состоится 21 октября в Норильске, а 29 октября — в Мончегорске.Интерактивные площадки, конкурсы, научные опыты и эксперименты самого крупного научно-популярного события Заполярья помогут участникам изменить действительность вокруг себя.Программа фестиваля разделена на несколько направлений (треков). На треке «Изобретай» участникам предложат стать изобретателями собственных инженерных механизмов — катапульты, руки-манипулятора и даже ракеты. А активисты трека «Создавай» научат посетителей использовать свой творческий потенциал, чтобы украсить мир вокруг себя. Здесь пройдут мастер-классы по анимации и граффити, созданию светящихся открыток и стоп-моушен съемке.В ходе лекционного трека «Спрашивай» редактор журнала «Популярная механика», писатель Тим Скоренко поразмышляет со слушателями о том, как стать изобретателем и кто придумывает новые гаджеты. В Норильске научный журналист, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов расскажет о популярных сериалах и о том, как и почему в них искажается действительность. А заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук, кандидат искусствоведения Кирилл Гаврилин проанализирует изменение художественного языка новейшего искусства под влиянием научных открытий. В Мончегорске ученый, научный журналист, популяризатор науки, руководитель лаборатории биологии Политехнического музея Илья Колмановский расскажет, как сделать ребенка естествоиспытателем. Кроме того, впервые мероприятия фестиваля Arctic Wave в Мончегорске посетит космонавт-испытатель отряда РГНИИ ЦПК (Роскосмос) Дмитрий Петелин.Целая череда интересных событий началась еще до старта фестиваля. Команда проекта «Кинолаб — школа молодого блогера» обучила школьников искусству создания качественного видеоконтента и его раскрутке в соцсетях. Работы выпускников "Кинолаба" будут показаны на фестивале. А для педагогов Норильска и Мончегорска накануне фестиваля будут организованы специальные учебные программы по созданию интерактивных объектов для использования в учебном процессе. Созданные учителями экспонаты дополнят основную выставку Arctic Wave.В Норильске фестиваль пройдет 21 октября по адресу: ул. Советская, 9, Молодежный центр.