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16 октября 2017, 12:20



В Норильске стартует четвертый этап Декады дорожной безопасности детей.

Главная цель Декады дорожной безопасности детей - предупреждение и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Просмотров:226 С 16 по 26 октября госавтоинспекторы проведут беседы со школьниками и их родителями. Во время проведения декады госинспекторы особое внимание будут уделять движению транспорта вблизи школ, детских садов и развлекательных учреждений. Кроме этого инспекторы ДПС будут проводить оперативно-профилактические мероприятия «Детское удерживающее устройство» и «Несовершеннолетний пешеход». Помощь в проведении декады сотрудникам ГИБДД окажут активисты юных инспекторов движения, а также родительские патрули.Главная цель Декады дорожной безопасности детей - предупреждение и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.