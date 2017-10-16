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16 октября 2017, 12:25



Общественный совет при ГУ МВД России по Красноярскому краю поддержал инициативу начальника генерал-майора полиции Александра Речицкого о создании общественной приемной для красноярцев, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Общественная приемная начала свою работу 6 октября. Также в ГУ МВД России по Красноярскому краю открыта круглосуточная горячая линия. На первом приеме начальника краевого главка Александра Речицкого присутствовал председатель Общественного совета Валерий Васильев. Общественник публично поддержал инициативу руководства краевой полиции и выразил надежду, что к решению данного вопроса подключатся и другие силовые ведомства. Кроме того, активное участие в работе общественной приемной принимает член Общественного совета Юрий Тяжельников. Он также убежден, что только консолидированными усилиями – чиновников, правоохранительных дольщиков и самих пострадавших граждан - можно разрешить данную проблему. Сейчас в регионе расследуются одновременно 11 уголовных дел по теме долевого строительства, обработано более 500 заявлений.

Просмотров:239 На встречах с гражданами регулярно обсуждаются вопросы расследования уголовных дел в сфере долевого строительства. Обманутых дольщиков лично консультируют генерал-майор и его заместители, члены Общественного совета – адвокаты и правозащитники, компетентные в данном вопросе. Пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков обращаются со своими проблемами и трудностями к общественникам.Общественная приемная начала свою работу 6 октября. Также в ГУ МВД России по Красноярскому краю открыта круглосуточная горячая линия. На первом приеме начальника краевого главка Александра Речицкого присутствовал председатель Общественного совета Валерий Васильев. Общественник публично поддержал инициативу руководства краевой полиции и выразил надежду, что к решению данного вопроса подключатся и другие силовые ведомства.Кроме того, активное участие в работе общественной приемной принимает член Общественного совета Юрий Тяжельников. Он также убежден, что только консолидированными усилиями – чиновников, правоохранительных дольщиков и самих пострадавших граждан - можно разрешить данную проблему.Сейчас в регионе расследуются одновременно 11 уголовных дел по теме долевого строительства, обработано более 500 заявлений.