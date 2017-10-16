Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 октября 2017, 12:31



Очередной сезон открыт: ежегодно в октябре в Детской библиотеке имени Саши Петряева начинает работу Школа будущего читателя.



Просмотров:210 Новый учебный сезон открылся театрализованной программой «Золотой ключик, или Буратино учится читать». Ребят и их родителей встречали герои знаменитой сказки Алексея Толстого. Будущие читатели путешествовали по детским литературным произведениям, участвовали в играх и викторинах «Школьные предметы», «Угадай сказку», «Сказки-перевертыши». После праздника мальчишки и девчонки вместе со сказочными героями совершили экскурсию по библиотеке, пообещав прийти на первое занятие с бодрым настроением.