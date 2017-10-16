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16 октября 2017, 13:02

Сегодня Норильск снова присоединился к ежегодной общекраевой акции «Марафон добрых дел».


У активистов штаба «Добровольчество» впереди насыщенная неделя: торжественное открытие акции в кайерканском филиале Молодежного центра, помощь благотворительному фонду «69 параллель», проведение игротеки с воспитанниками норильского детского дома, а также акции «Доброполис» в СШ № 32.
На протяжении всей недели в кайерканском филиале Молодежного центра (ул. Школьная, 10) будет работать «Благотворительный сундук» для всех желающих приобрести новые вещи или поделиться своими. Время работы: с 16.00 до 20.00.
Если вы сами тоже хотите провести эту неделю, даря заботу и поддержку тем, кто в них нуждается, присоединяйтесь к нашим добровольцам: по всем вопросам можно звонить по номеру 39-14-88 (Екатерина).
За новостями «Марафона добрых дел» можно следить в группе https://vk.com/dobronorilsk.

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    Список новостей

 16 октября 2017 
16:17   В Сочи состоялось ежегодное совещание руководителей подразделений корпоративной защиты компании «Норникель». 15:53   Сотрудники отдела дознания принимают поздравления с днем образования службы.
15:17   В музее Норильска состоялось открытие экспозиции «Россия. 1917». 13:51   В связи с грядущим ледоставом управление ГО и ЧС напоминает горожанам о соблюдении правил безопасности на водных объектах.
13:09   Гала-концерт и награждение финалистов общегородского поэтического конкурса «Белые журавли» состоится 21 октября в 16.00 в публичной библиотеке. 13:02   Сегодня Норильск снова присоединился к ежегодной общекраевой акции «Марафон добрых дел».
12:31   Очередной сезон открыт: ежегодно в октябре в Детской библиотеке имени Саши Петряева начинает работу Школа будущего читателя. 12:25   Общественный совет при ГУ МВД России по Красноярскому краю поддержал инициативу начальника генерал-майора полиции Александра Речицкого ...
12:20   В Норильске стартует четвертый этап Декады дорожной безопасности детей. 12:15   «Норникель» дополнит реальность Норильска и Мончегорска.
12:08   Учеников начальных классов приглашают принять участие в бесплатной онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным». 12:02   «Носковский интернат будет сдан в срок», - сообщил временно исполняющий полномочия главы Таймыра Виталий Брикин, говоря о происшествии в поселке Носок.
11:50   Норильские дорожники готовы к зиме. 11:30   В публичной библиотеке состоялся круглый стол с представителями норильских образовательных учреждений.

 13 октября 2017 
18:24   На Таймыре вынесен приговор гражданину, пытавшемуся продать взрывчатые вещества. 15:47   Норильский отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напоминает об опасности, которую представляют бродячие животные – разносчики бешенства.
15:29   В газете «зпПЛЮС» начала действовать новая акция. 15:08   Сегодня подписано постановление о выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала.
14:26   Норильские госавтоинспекторы провели встречу с военнослужащими. 13:05   Таймырская молодежь присоединяется к краевой акции «Марафон добрых дел».
12:43   В Красноярске проходит VI экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». 12:16   12 октября публичная библиотека принимала особенного гостя – режиссера Александра Сокурова.

 12 октября 2017 
18:27   Потерявшуюся в аэропорту Домодедово собаку вернули хозяйке. 18:22   В Норильске направлено в суд дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
16:59   Около полусотни поделок из природного материала принесли в редакцию газеты «зпПЛЮС» участники конкурса «Дары осени». 16:52   В Норильске возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого малыша.
16:34   Причину смерти годовалого Тимофея предстоит определить следователям. 16:21   Цыплят по осени считают. За последний месяц рождаемость в Норильске повысилась на 11 процентов.
15:37   Одаренных школьников приглашают принять участие в конкурсе на присуждение краевых именных стипендий. 15:14   В 2018 году на 3,2 процента увеличатся выплаты, пособия и компенсации.
15:11   В ночь с 12 на 13 октября телефоны экстренных служб можно будет вызвать только с мобильного телефона. 13:40   Норильские автоинспекторы призывают водителей быть осторожными.
13:18   Сегодня всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку проходят для учащихся вторых классов во всех регионах России. 12:03   Золотые знаки ГТО вручены 13 таймырцам.
11:41   36-й Таймырский фестиваль авторской песни в этом году состоится в начале декабря. 11:36   Норильчане почтили память бардов Владимира Клепалова и Юрия Панюшкина.

 11 октября 2017 
19:44   В ноябре россиян ожидают длинные выходные. 19:23   Госдума повысила штрафы для водителей за непропуск пешеходов.
19:04   Сегодня на заседании правительства края одобрены прогноз социально-экономического развития региона, основные направления бюджетной и налоговой политики, ... 16:33   В Норильске началась подготовка к благотворительной акции «НЕ мелочи жизни». Стать ее участником может каждый желающий.
16:20   Заместителем главы города Рината Ахметчина назначен Андрей Малков, бывший заместитель главы города по собственности и развитию предпринимательства. 15:37   В Норильске масштабный фестиваль научных открытий Arctic Wave пройдет 21 октября в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, 9.
14:13   Елена Безденежных на заседании Экспертного совета Госдумы: развитие Арктики – общая задача государства и бизнеса. 14:03   Сотрудники полиции по району Оганер провели встречу с гражданами.
12:53   Ученики 10-х классов школ Красноярского края напишут всероссийские проверочные работы по химии и биологии. 12:46   Техника к работе готова: к такому выводу пришли представители городской и районной администраций Дудинки после осмотра ...
12:36   К 125-летию ровесницы Серебряного века Марины Цветаевой в библиотеке № 1 пройдет творческий вечер. 12:23   В столице Таймыра состоялось подведение итогов муниципального этапа краевого конкурса на знание государственной символики «Мой флаг! Мой герб!».

 10 октября 2017 
19:05   Трое норильчан попали в кадровый резерв президента. 18:57   Глава Таймыра Сергей Ткаченко в качестве коммуникативных форм с населением использует сходы граждан.




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