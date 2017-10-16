Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 октября 2017, 13:02



Сегодня Норильск снова присоединился к ежегодной общекраевой акции «Марафон добрых дел».

На протяжении всей недели в кайерканском филиале Молодежного центра (ул. Школьная, 10) будет работать «Благотворительный сундук» для всех желающих приобрести новые вещи или поделиться своими. Время работы: с 16.00 до 20.00. Если вы сами тоже хотите провести эту неделю, даря заботу и поддержку тем, кто в них нуждается, присоединяйтесь к нашим добровольцам: по всем вопросам можно звонить по номеру 39-14-88 (Екатерина). За новостями «Марафона добрых дел» можно следить в группе https://vk.com/dobronorilsk.

Просмотров:219 У активистов штаба «Добровольчество» впереди насыщенная неделя: торжественное открытие акции в кайерканском филиале Молодежного центра, помощь благотворительному фонду «69 параллель», проведение игротеки с воспитанниками норильского детского дома, а также акции «Доброполис» в СШ № 32.На протяжении всей недели в кайерканском филиале Молодежного центра (ул. Школьная, 10) будет работать «Благотворительный сундук» для всех желающих приобрести новые вещи или поделиться своими. Время работы: с 16.00 до 20.00.Если вы сами тоже хотите провести эту неделю, даря заботу и поддержку тем, кто в них нуждается, присоединяйтесь к нашим добровольцам: по всем вопросам можно звонить по номеру 39-14-88 (Екатерина).За новостями «Марафона добрых дел» можно следить в группе https://vk.com/dobronorilsk.