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16 октября 2017, 13:09



Гала-концерт и награждение финалистов общегородского поэтического конкурса «Белые журавли» состоится 21 октября в 16.00 в публичной библиотеке.

1-4 классы: 1-е место - хор МБОУ "СШ №3 3", песня "Белые панамки"; 2-е место - хор "Музыкальная радуга" МБОУ "Гимназия № 7", песня "Мама, жди"; 3-е место - вокальный коллектив "Звуки музыки" МБОУ "СШ № 31", песня "От героев былых времен". 9-11 классы: 1-е место - хор МБОУ "Гимназия №11", песня "Медсестрички"; 2-е место - Татьяна Мутова, МБОУ "Гимназия № 1", песня "Сад памяти"; 3-е место - ансамбль "Актировка" МБОУ "СШ № 6", песня "Ты - моя надежда, ты - моя отрада". Победители танцевально-поэтической номинации: 1-4 классы: 1-е место - Егор Мельников, МБОУ "Гимназия № 7", Наум Коржавин "Дети Освенцима"; 2-е место - Маргарита Зарипова, МБОУ "Гимназия № 7", Анатолий Молчанов "Баллада о кукле"; 3-е место - Саулина Василина, МБОУ "Гимназия № 11", Константин Симонов "Жди меня". 5-8 классы: 1-е место - Лилия Менжаева, МБОУ "СШ №36", Роберт Рождественский "Баллада о зенитчицах"; 2-е место - Юлия Богатырева, МБОУ "СШ № 28", Ирина Коротеева "Таня"; 3-е место - София Перова, МБОУ "СШ № 28", Сергей Погореловский "Имя". 9-11 классы: 1-е место - Павел Копьёв, МБОУ "СШ № 28", "Услышать голос прадеда"; 2-е место - Дарья Чупринина, МБОУ "СШ № 28", Роберт Рождественский "Война" из поэмы "210 шагов"; 3-е место - Марина Сивак, МБОУ "СШ № 28", Роберт Рождественский "Баллада о зенитчицах". Отдельные дипломы: 1-4 классы - команда чтецов МБОУ "СШ № 33", "Мой мальчик, как долго тебя ждала"; 5-8-е классы - команда чтецов МБОУ "Гимназия № 4", литературно-музыкальная композиция "Письма с фронта"; 9-11 классы - команда чтецов МБОУ "Гимназия № 4", О. Киевская "Баллада о матери"; в танцевальной номинации диплом победителя достался танцевальному коллективу "Арабески" МБОУ "СШ №17".

Просмотров:228 Конкурс посвящен Великой Отечественной войне. После проведения трех этапов победителями в песенной номинации стали:1-4 классы: 1-е место - хор МБОУ "СШ №3 3", песня "Белые панамки"; 2-е место - хор "Музыкальная радуга" МБОУ "Гимназия № 7", песня "Мама, жди"; 3-е место - вокальный коллектив "Звуки музыки" МБОУ "СШ № 31", песня "От героев былых времен".9-11 классы: 1-е место - хор МБОУ "Гимназия №11", песня "Медсестрички"; 2-е место - Татьяна Мутова, МБОУ "Гимназия № 1", песня "Сад памяти"; 3-е место - ансамбль "Актировка" МБОУ "СШ № 6", песня "Ты - моя надежда, ты - моя отрада".Победители танцевально-поэтической номинации:1-4 классы: 1-е место - Егор Мельников, МБОУ "Гимназия № 7", Наум Коржавин "Дети Освенцима"; 2-е место - Маргарита Зарипова, МБОУ "Гимназия № 7", Анатолий Молчанов "Баллада о кукле"; 3-е место - Саулина Василина, МБОУ "Гимназия № 11", Константин Симонов "Жди меня".5-8 классы: 1-е место - Лилия Менжаева, МБОУ "СШ №36", Роберт Рождественский "Баллада о зенитчицах"; 2-е место - Юлия Богатырева, МБОУ "СШ № 28", Ирина Коротеева "Таня"; 3-е место - София Перова, МБОУ "СШ № 28", Сергей Погореловский "Имя".9-11 классы: 1-е место - Павел Копьёв, МБОУ "СШ № 28", "Услышать голос прадеда"; 2-е место - Дарья Чупринина, МБОУ "СШ № 28", Роберт Рождественский "Война" из поэмы "210 шагов"; 3-е место - Марина Сивак, МБОУ "СШ № 28", Роберт Рождественский "Баллада о зенитчицах".Отдельные дипломы: 1-4 классы - команда чтецов МБОУ "СШ № 33", "Мой мальчик, как долго тебя ждала"; 5-8-е классы - команда чтецов МБОУ "Гимназия № 4", литературно-музыкальная композиция "Письма с фронта"; 9-11 классы - команда чтецов МБОУ "Гимназия № 4", О. Киевская "Баллада о матери"; в танцевальной номинации диплом победителя достался танцевальному коллективу "Арабески" МБОУ "СШ №17".