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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:17 В Сочи состоялось ежегодное совещание руководителей подразделений корпоративной защиты компании «Норникель».
15:53 Сотрудники отдела дознания принимают поздравления с днем образования службы.
15:17 В музее Норильска состоялось открытие экспозиции «Россия. 1917».
13:51 В связи с грядущим ледоставом управление ГО и ЧС напоминает горожанам о соблюдении правил безопасности на водных объектах.
13:09 Гала-концерт и награждение финалистов общегородского поэтического конкурса «Белые журавли» состоится 21 октября в 16.00 в публичной библиотеке.
13:02 Сегодня Норильск снова присоединился к ежегодной общекраевой акции «Марафон добрых дел».
12:31 Очередной сезон открыт: ежегодно в октябре в Детской библиотеке имени Саши Петряева начинает работу Школа будущего читателя.
12:25 Общественный совет при ГУ МВД России по Красноярскому краю поддержал инициативу начальника генерал-майора полиции Александра Речицкого о создании общественной приемной для красноярцев, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
12:20 В Норильске стартует четвертый этап Декады дорожной безопасности детей.
12:15 «Норникель» дополнит реальность Норильска и Мончегорска.
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