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16 октября 2017, 15:17



В музее Норильска состоялось открытие экспозиции «Россия. 1917».

Напомним, «Норильский никель» является партнером данного музея. Новая выставка посвящена переломному году в истории нашей страны: народным волнениям, Февральской и Октябрьской революций, отречению Николая II от престола. Фотоматериалы экспозиции - четкие черно-белые свидетельства событий 1917 года - без преувеличения уникальны. Благодаря снимкам зритель становится в какой-то степени очевидцем происходящих тогда событий. Уличное движение на набережной Невы, проводы в армию в мае 1917-го, войска на Дворцовой площади в июне 1917-го… Кровь и трагедия страны, все еще впереди, но дома, люди, обстановка - все уже начинает жить и дышать по-новому. Стык старого и нового мира - налицо: вот еще безмятежные «Дамы в кафе», и тут же - трагические кадры «Манифестации бежавших из плена» или «Приема георгиевских крестов, пожертвованных солдатами на нужды революции в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов». «Я благодарна "Мультимедиа арт-музею" и лично Ольге Свибловой, с которой мы накануне обсуждали возможности и способы совместной работы, - сказала на открытии выставки директор музея Норильска Наталья Федянина. - Общие выставки еще впереди, притом что межмузейный обмен достаточно сложно организуется». Надо отметить, что для новой выставки норильские музейщики нашли оптимальные решения по обустройству выставочного пространства. Узкий зал рекреации в левом крыле музея, с его шестью окнами и пятью дверями, благодаря реконструкции, полностью преобразился, и теперь вполне подходит для подобных показов. В целом выставка получилась плотная, объемная и более чем информативная.

Просмотров:213 Экспонаты этого выставочного проекта доставлены в Нориьлск из собрания «Мультимедиа арт-музея/ Московского дома фотографии».Напомним, «Норильский никель» является партнером данного музея. Новая выставка посвящена переломному году в истории нашей страны: народным волнениям, Февральской и Октябрьской революций, отречению Николая II от престола. Фотоматериалы экспозиции - четкие черно-белые свидетельства событий 1917 года - без преувеличения уникальны. Благодаря снимкам зритель становится в какой-то степени очевидцем происходящих тогда событий. Уличное движение на набережной Невы, проводы в армию в мае 1917-го, войска на Дворцовой площади в июне 1917-го… Кровь и трагедия страны, все еще впереди, но дома, люди, обстановка - все уже начинает жить и дышать по-новому. Стык старого и нового мира - налицо: вот еще безмятежные «Дамы в кафе», и тут же - трагические кадры «Манифестации бежавших из плена» или «Приема георгиевских крестов, пожертвованных солдатами на нужды революции в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов».«Я благодарна "Мультимедиа арт-музею" и лично Ольге Свибловой, с которой мы накануне обсуждали возможности и способы совместной работы, - сказала на открытии выставки директор музея Норильска Наталья Федянина. - Общие выставки еще впереди, притом что межмузейный обмен достаточно сложно организуется».Надо отметить, что для новой выставки норильские музейщики нашли оптимальные решения по обустройству выставочного пространства. Узкий зал рекреации в левом крыле музея, с его шестью окнами и пятью дверями, благодаря реконструкции, полностью преобразился, и теперь вполне подходит для подобных показов. В целом выставка получилась плотная, объемная и более чем информативная.