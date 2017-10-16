Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 октября 2017, 15:53



Сотрудники отдела дознания принимают поздравления с днем образования службы.

Подразделением в Норильске сейчас руководит подполковник полиции Виталий Табелко. Отдел дознания состоит из четырех территориальных подразделений, где проходят службу 32 сотрудника. Отметив значительный вклад дознавателей в расследование преступлений, начальник отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов за успехи в оперативно-служебной деятельности вручил семи лучшим сотрудникам благодарственные письма. Также главный полицейский Норильска поблагодарил ветерана службы Нину Шабалину, которая стояла у самых истоков рождения подразделения и прошла все ступени от обычного дознавателя до начальника службы.

Просмотров:219 Фактически формирование службы дознания начинается с XVII века одновременно с созданием регулярной полиции, однако днем рождения службы принято считать 16 октября 1992 года. В этот день был издан Приказ МВД России «Об организации работы специализированных подразделений дознания милиции общественной безопасности (МОБ)», в котором закреплены общие положения, задачи и функции специализированных подразделений дознания. Именно в компетенцию дознания входит расследование таких уголовных дел, как угроза убийством, хулиганство, причинение телесных повреждений и многих других. Только в этом году норильскими дознавателями расследовано 538 уголовных дел, из них в суд направлено 340.Подразделением в Норильске сейчас руководит подполковник полиции Виталий Табелко. Отдел дознания состоит из четырех территориальных подразделений, где проходят службу 32 сотрудника.Отметив значительный вклад дознавателей в расследование преступлений, начальник отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов за успехи в оперативно-служебной деятельности вручил семи лучшим сотрудникам благодарственные письма. Также главный полицейский Норильска поблагодарил ветерана службы Нину Шабалину, которая стояла у самых истоков рождения подразделения и прошла все ступени от обычного дознавателя до начальника службы.