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16 октября 2017, 16:17



В Сочи состоялось ежегодное совещание руководителей подразделений корпоративной защиты компании «Норникель».

По словам Гасумянова, Сочи является образцом обеспечения безопасности в рамках государственно-частного партнерства, что было продемонстрировано при подготовке к Олимпиаде–2014, чемпионату мира по футболу, Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Для «Норникеля», который готовится к Универсиаде–2019, опыт Сочи очень важен, поэтому его сейчас изучают работники блока корпоративной защиты. Касаясь темы защиты стратегических предприятий в контексте общенациональной системы безопасности, Владислав Гасумянов рассказал о соглашении, заключенном «Норникелем» с «Лабораторией Касперского», а также о международной Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, которую специалисты компании разрабатывают совместно с Институтом проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова.

Просмотров:214 Руководитель блока, вице-президент компании Владислав Гасумянов побывал в студии «Вести-Сочи» и рассказал, что связывает город-курорт с российским гигантом горно-металлургической индустрии. «Нас с Сочи связывают как деловые, так и цивилизационные и человеческие отношения. Достаточно вспомнить санаторий «Заполярье», курорт «Роза Хутор», назвать Российский международный олимпийский университет и много других объектов, где работают и отдыхают наши сотрудники», — отметил он.По словам Гасумянова, Сочи является образцом обеспечения безопасности в рамках государственно-частного партнерства, что было продемонстрировано при подготовке к Олимпиаде–2014, чемпионату мира по футболу, Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Для «Норникеля», который готовится к Универсиаде–2019, опыт Сочи очень важен, поэтому его сейчас изучают работники блока корпоративной защиты.Касаясь темы защиты стратегических предприятий в контексте общенациональной системы безопасности, Владислав Гасумянов рассказал о соглашении, заключенном «Норникелем» с «Лабораторией Касперского», а также о международной Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, которую специалисты компании разрабатывают совместно с Институтом проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова.