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17 октября 2017, 11:42

На Таймыре за три месяца десять человек, из которых пятеро – дети, обратились за помощью в связи с острым токсическим отравлением после употребления наркотических средств.


В Дудинке на очередном заседании антинаркотической комиссии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района доложили о состоянии дел в борьбе с наркопреступностью и о результатах работы в сфере противодействия незаконного оборота наркотических средств за 9 месяцев 2017 года. Врио начальника отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району Дмитрий Максимов отметил, что в отчетном периоде на территории района зарегистрировано 26 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение преступности по данной линии составило 24%. Процент раскрываемости при этом повысился с 47% в 2016 году до 61% в текущем. Из незаконного оборота изъято 48 граммов наркотиков.
И. о. главного врача КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» Сергей Парфирьев доложил о результатах мониторинга состояния заболеваемости наркоманией на территории Таймыра. По состоянию на конец сентября 2017 года на учете с диагнозом «наркомания» состоит 37 таймырцев, 25 из них употребляют современные синтетические психостимуляторы, девять - имеют сочетанную зависимость от 2 и более психоактивных веществ. Число обратившихся в службу «Скорой медицинской помощи» по поводу острого токсического отравления в связи с употреблением наркотических средств составило 10 человек, из которых пятеро детей. По заключению специалистов, отравления были вызваны употреблением так называемых «спайсов» и «солей».
Порядок действий борьбы с употреблением наркотиков включает в себя мероприятия по линии управлений образования, культуры. В районе также усилят деятельность по профилактике наркозависимости и алкоголизма с подростковым населением. Информация обо всех фактах выявления лиц, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, будет незамедлительно направляться в отдел МВД России по району. Жилые помещения, выделенные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из муниципального жилого фонда будут взяты под наблюдение. Их будут систематически посещать участковые уполномоченные полиции. Также решением комиссии всесторонняя поддержка будет оказана деятельности на территории Таймыра волонтерского антинаркотического движения.

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12:31   Очередной сезон открыт: ежегодно в октябре в Детской библиотеке имени Саши Петряева начинает работу Школа будущего читателя. 12:25   Общественный совет при ГУ МВД России по Красноярскому краю поддержал инициативу начальника генерал-майора полиции Александра Речицкого ...
12:20   В Норильске стартует четвертый этап Декады дорожной безопасности детей. 12:15   «Норникель» дополнит реальность Норильска и Мончегорска.
12:08   Учеников начальных классов приглашают принять участие в бесплатной онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным». 12:02   «Носковский интернат будет сдан в срок», - сообщил временно исполняющий полномочия главы Таймыра Виталий Брикин, говоря о происшествии в поселке Носок.
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15:29   В газете «зпПЛЮС» начала действовать новая акция. 15:08   Сегодня подписано постановление о выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала.
14:26   Норильские госавтоинспекторы провели встречу с военнослужащими. 13:05   Таймырская молодежь присоединяется к краевой акции «Марафон добрых дел».
12:43   В Красноярске проходит VI экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». 12:16   12 октября публичная библиотека принимала особенного гостя – режиссера Александра Сокурова.

 12 октября 2017 
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15:37   Одаренных школьников приглашают принять участие в конкурсе на присуждение краевых именных стипендий. 15:14   В 2018 году на 3,2 процента увеличатся выплаты, пособия и компенсации.
15:11   В ночь с 12 на 13 октября телефоны экстренных служб можно будет вызвать только с мобильного телефона. 13:40   Норильские автоинспекторы призывают водителей быть осторожными.
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