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17 октября 2017, 11:42



На Таймыре за три месяца десять человек, из которых пятеро – дети, обратились за помощью в связи с острым токсическим отравлением после употребления наркотических средств.

И. о. главного врача КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» Сергей Парфирьев доложил о результатах мониторинга состояния заболеваемости наркоманией на территории Таймыра. По состоянию на конец сентября 2017 года на учете с диагнозом «наркомания» состоит 37 таймырцев, 25 из них употребляют современные синтетические психостимуляторы, девять - имеют сочетанную зависимость от 2 и более психоактивных веществ. Число обратившихся в службу «Скорой медицинской помощи» по поводу острого токсического отравления в связи с употреблением наркотических средств составило 10 человек, из которых пятеро детей. По заключению специалистов, отравления были вызваны употреблением так называемых «спайсов» и «солей». Порядок действий борьбы с употреблением наркотиков включает в себя мероприятия по линии управлений образования, культуры. В районе также усилят деятельность по профилактике наркозависимости и алкоголизма с подростковым населением. Информация обо всех фактах выявления лиц, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, будет незамедлительно направляться в отдел МВД России по району. Жилые помещения, выделенные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из муниципального жилого фонда будут взяты под наблюдение. Их будут систематически посещать участковые уполномоченные полиции. Также решением комиссии всесторонняя поддержка будет оказана деятельности на территории Таймыра волонтерского антинаркотического движения.

Просмотров:213 В Дудинке на очередном заседании антинаркотической комиссии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района доложили о состоянии дел в борьбе с наркопреступностью и о результатах работы в сфере противодействия незаконного оборота наркотических средств за 9 месяцев 2017 года. Врио начальника отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району Дмитрий Максимов отметил, что в отчетном периоде на территории района зарегистрировано 26 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение преступности по данной линии составило 24%. Процент раскрываемости при этом повысился с 47% в 2016 году до 61% в текущем. Из незаконного оборота изъято 48 граммов наркотиков.И. о. главного врача КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» Сергей Парфирьев доложил о результатах мониторинга состояния заболеваемости наркоманией на территории Таймыра. По состоянию на конец сентября 2017 года на учете с диагнозом «наркомания» состоит 37 таймырцев, 25 из них употребляют современные синтетические психостимуляторы, девять - имеют сочетанную зависимость от 2 и более психоактивных веществ. Число обратившихся в службу «Скорой медицинской помощи» по поводу острого токсического отравления в связи с употреблением наркотических средств составило 10 человек, из которых пятеро детей. По заключению специалистов, отравления были вызваны употреблением так называемых «спайсов» и «солей».Порядок действий борьбы с употреблением наркотиков включает в себя мероприятия по линии управлений образования, культуры. В районе также усилят деятельность по профилактике наркозависимости и алкоголизма с подростковым населением. Информация обо всех фактах выявления лиц, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, будет незамедлительно направляться в отдел МВД России по району. Жилые помещения, выделенные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из муниципального жилого фонда будут взяты под наблюдение. Их будут систематически посещать участковые уполномоченные полиции. Также решением комиссии всесторонняя поддержка будет оказана деятельности на территории Таймыра волонтерского антинаркотического движения.