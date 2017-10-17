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17 октября 2017, 11:44



Последний в навигацию-2017 танкер ЕРП разгрузился в Игарке.

Всего за навигационный сезон текущего года флотом пароходства перевезено порядка 190 тыс. тонн нефтепродуктов наливным способом. Из них около половины объема традиционно приходится на долю АО «Таймырская топливная компания». Крупнейшими заказчиками услуг ЕРП по перевозке наливных грузов являются также АО «Красноярскнефтепродукт» (29 тыс. тонн) и ООО «РН-Ванкор» (14,5 тыс. тонн). Все взятые на себя договорные обязательства речники выполнили качественно и в срок. Бензином, авиа- и дизтопливом на предстоящую зиму обеспечены расположенные в труднодоступной местности населенные пункты и предприятия, речной транспорт – единственно возможный способ снабжения многих из них.

Просмотров:198 Танкер Енисейского пароходства НТ-64 доставил в Игарку последнюю партию груза для АО «Красноярскнефтепродукт», завершив перевозки нефтеналивных грузов в навигацию 2017 года.Всего за навигационный сезон текущего года флотом пароходства перевезено порядка 190 тыс. тонн нефтепродуктов наливным способом. Из них около половины объема традиционно приходится на долю АО«Таймырская топливная компания». Крупнейшими заказчиками услуг ЕРП по перевозке наливных грузов являются также АО «Красноярскнефтепродукт» (29 тыс. тонн) и ООО «РН-Ванкор» (14,5 тыс. тонн).Все взятые на себя договорные обязательства речники выполнили качественно и в срок. Бензином, авиа- и дизтопливом на предстоящую зиму обеспечены расположенные в труднодоступной местности населенныепункты и предприятия, речной транспорт – единственно возможный способ снабжения многих из них.