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17 октября 2017, 11:54



Минздрав заявил о риске срыва ввода в эксплуатацию перинатального центра в Норильске в 2017 году.

"Мы считаем, что Норильск у нас в зоне риска по вводу перинатального центра в этом году", - сказала Хорова. По ее словам, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на прошлой неделе встречалась с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Уссом и обсуждала вопрос строительства перинатального центра. Согласно правительственной программе, в России до конца 2017 года должны быть построены и введены в эксплуатацию 32 перинатальных центра в 30 городах. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил «забрать деньги», выделенные на строительство современных перинатальных центров у регионов, которые не смогут сдать объекты в срок. «Если в сроки не уложитесь, придется деньги забрать, сами будете искать», — сказал премьер-министр. Скворцова в мае говорила журналистам о риске срыва сроков введения в эксплуатацию перинатальных центров в Красноярском крае, Тамбовской, Смоленской и Ленинградской областях.

Просмотров:273 Введение в эксплуатацию перинатального центра в Норильске в 2017 году может быть сорвано, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."Мы считаем, что Норильск у нас в зоне риска по вводу перинатального центра в этом году", - сказала Хорова. По ее словам, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на прошлой неделе встречалась с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Уссом и обсуждала вопрос строительства перинатального центра. Согласно правительственной программе, в России до конца 2017 года должны быть построены и введены в эксплуатацию 32 перинатальных центра в 30 городах.Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил «забрать деньги», выделенные на строительство современных перинатальных центров у регионов, которые не смогут сдать объекты в срок. «Если в сроки не уложитесь, придется деньги забрать, сами будете искать», — сказал премьер-министр. Скворцова в мае говорила журналистам о риске срыва сроков введения в эксплуатацию перинатальных центров в Красноярском крае, Тамбовской, Смоленской и Ленинградской областях.