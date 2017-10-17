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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:10 Сегодня в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса состоялось открытие третьей Спартакиады клуба "Зевс"
17:38 Матч пятого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и ИСК «Дина» перенесен
17:35 Сегодня состоялось первое заседание комиссии по законности и местному самоуправлению Норильского горсовета нового созыва
16:55 В Москве запустят мобильный «религиозный путеводитель»
16:38 Минздрав одобрил законопроект о запрете курения возле подъездов
14:45 Многодетная семья Мацепуро получила новенький автомобиль.
14:17 Краевая служба занятости заручилась поддержкой вузов.
14:02 26 ноября в 12.00 в Норильске пройдет Всероссийский географический диктант.
13:15 В Красноярске подвели итоги экологической конференции «Норникеля».
12:41 В минувшие выходные прошел турнир по боксу "Открытие спортивного сезона".
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