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17 октября 2017, 12:10



Стартовал Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО - одна страна, одна команда!».

Во вступительном слове Марина Томилова напомнила, что с окончанием этого года истекает срок третьего этапа внедрения и начинается четвертый этап – реализация комплекса ГТО. В связи с этим для усиления работы регионов в части пропаганды и продвижения комплекса ГТО среди населения Минспорт России объявляет старт фестиваля под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!». «Наша с вами общая задача – «раскрутить» тему ГТО, на личном примере, на примере тех, кто уже обладает несколькими золотыми знаками отличия, кто имеет выдающиеся результаты в отдельных видах испытаний, а также - в рамках мероприятий Фестиваля распространить действующие и выработать новые формы и механизмы поощрения за участие в тестировании ГТО, сделать проект еще более «вкусным» и привлекательным для людей» - отметил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» - Федеральный оператор внедрения комплекса ГТО Азат Кадыров. Фестиваль проходт в несколько этапов. Победителями станут граждане, показавшие наилучшие результаты в первом этапе Фестиваля при выполнении нормативов ГТО в номинациях «Устойчивая связь поколений», «Студенты ГТО», «Самый спортивный трудовой коллектив», «Будущее России», «Папа, мама, я – спортивная семья!». Субъекты Российской Федерации уже активно включились в проведение Фестиваля. Так, 4 октября завершилась IV Спартакиада среди пенсионеров в городе Пенза. В спортивных испытаниях, в том числе и по нормативам комплекса ГТО, приняли участие команды из 70 регионов страны. К проведению Фестиваля также подключились Самара, Кузбасс, Москва, Югра, Курск и другие.

Просмотров:195 О старте было объявлено в ходе совещания, которое прошло в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма под председательством заместителя министра спорта страны Марины Томиловой.Во вступительном слове Марина Томилова напомнила, что с окончанием этого года истекает срок третьего этапа внедрения и начинается четвертый этап – реализация комплекса ГТО. В связи с этим для усиления работы регионов в части пропаганды и продвижения комплекса ГТО среди населения Минспорт России объявляет старт фестиваля под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!».«Наша с вами общая задача – «раскрутить» тему ГТО, на личном примере, на примере тех, кто уже обладает несколькими золотыми знаками отличия, кто имеет выдающиеся результаты в отдельных видах испытаний, а также - в рамках мероприятий Фестиваля распространить действующие и выработать новые формы и механизмы поощрения за участие в тестировании ГТО, сделать проект еще более «вкусным» и привлекательным для людей» - отметил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» - Федеральный оператор внедрения комплекса ГТО Азат Кадыров.Фестиваль проходт в несколько этапов. Победителями станут граждане, показавшие наилучшие результаты в первом этапе Фестиваля при выполнении нормативов ГТО в номинациях «Устойчивая связь поколений», «Студенты ГТО», «Самый спортивный трудовой коллектив», «Будущее России», «Папа, мама, я – спортивная семья!».Субъекты Российской Федерации уже активно включились в проведение Фестиваля.Так, 4 октября завершилась IV Спартакиада среди пенсионеров в городе Пенза. В спортивных испытаниях, в том числе и по нормативам комплекса ГТО, приняли участие команды из 70 регионов страны. К проведению Фестиваля также подключились Самара, Кузбасс, Москва, Югра, Курск и другие.