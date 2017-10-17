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17 октября 2017, 12:20

Поселки Таймыра готовы к зиме.


На реках Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района завершилась перевозка грузов для организации отопительного периода. На сегодняшний день транспортники доставили 99,5% необходимого запаса топлива. Оставшийся объем завезут автомобильным транспортом, когда откроются зимники. Об этом сообщил заместитель главы муниципального района по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаронов.
По его словам, сейчас каменный уголь для сельчан, проживающих в домах с печным отоплением, а также учреждений бюджетной сферы завезен в объеме 28 600 тонн, что составляет 99% от запланированных поставок. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства поселков Таймыра доставлено 100% угля – 12 500 тонн. Дизельное топливо завезено в объеме 6800 тонн, что соответствует 100% потребности. В полном объеме также выполнены поставки моторных масел и нефти – 62,5 тонны и 3740 тонн соответственно. На 97,5% обеспечены поселки муниципального района осветительным керосином.
«Часть топливно-энергетических ресурсов, которые не удалось завезти по причине низкого уровня воды на реке Дудыпта, будут доставлены по зимнику автомобильным транспортом. Отмечу также, что того твердого топлива, которое уже завезено в данные населенные пункты, вполне достаточно для обеспечения потребностей коммунальных и энергетических предприятий до апреля следующего года», – сказал Сергей Шаронов.
В связи с изменением законодательства в области поддержки коренных малочисленных народов Севера расширен список получателей осветительного керосина. Теперь данным топливом будут обеспечены не только оленеводы, но и промысловики Таймыра. Объемы его поставок в населенные пункты увеличены до 104 тонн. Для сравнения: в 2016 году в рамках северного завоза керосин завозился в объеме 80 тонн.
В числе нововведений отопительного периода 2017-2018 годов – готовится запуск новой котельной на 7 мегаватт в поселке Носок. Необходимость в увеличении выработки тепловой энергии связана с вводом в 2018 году в эксплуатацию здания интерната.
В этом году изменения коснулись и работы электростанции в селе Хатанга. Здесь в ходе модернизации предприятия были установлены универсальные поршневые электрогенераторы, которые могут работать не только на дизельном топливе, но и на сырой нефти – более дешевом источнике выработки электроэнергии. «В текущем году мы пробуем производить выработку электричества полностью на нефти, но в случае необходимости электростанция готова перейти и на дизтопливо. Запас сформирован в полном объеме», – отметил Сергей Шаронов.
Объемы топливно-энергетических ресурсов в рамках северного завоза–2017 сформированы с учетом резервных запасов. К примеру, в селе Хатанга создан запас каменного угля в объеме девяти тысяч тонн, который в случае необходимости будет доставлен до потребителей. Кроме того, по словам Сергея Шаронова, в населенные пункты, расположенные по берегу Енисея, а также в Волочанку и Усть-Авам всегда есть возможность доставить дополнительные объемы угля с Кайерканского разреза.

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