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17 октября 2017, 12:41



В минувшие выходные прошел турнир по боксу "Открытие спортивного сезона".

«Для братьев Ильи и Богдана Андреяновых, Александра Люфта и Владислава Миленького это был хороший повод проверить степень своей готовности перед отборочным турниром ЦС ФСО профсоюзов «Россия», который состоится с 23 по 28 октября в Ачинске. Для Игоря Пряникова, Данила Горяникова, Дениса Карасева, Богдана Ковальчука это была проверка перед Всероссийским турниром памяти Пивоварова, который пройдет с 25 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Ребята достойно отбоксировали, определили для себя свои сильные и слабые стороны и готовы вместе со своими тренерами готовиться к новым целям», - отметил Максим Трофимов, старший тренер ДЮСШ № 4.

Просмотров:201 В турнире принимали участие 96 спортсменов из всех районов Норильска и Дудинки. Для кого-то эти соревнования стали вообще первым турниром в карьере, а для кого-то - этапом подготовки к предстоящим стартам.«Для братьев Ильи и Богдана Андреяновых, Александра Люфта и Владислава Миленького это был хороший повод проверить степень своей готовности перед отборочным турниром ЦС ФСО профсоюзов «Россия», который состоится с 23 по 28 октября в Ачинске. Для Игоря Пряникова, Данила Горяникова, Дениса Карасева, Богдана Ковальчука это была проверка перед Всероссийским турниром памяти Пивоварова, который пройдет с 25 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Ребята достойно отбоксировали, определили для себя свои сильные и слабые стороны и готовы вместе со своими тренерами готовиться к новым целям», - отметил Максим Трофимов, старший тренер ДЮСШ № 4.