Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 октября 2017, 13:15



В Красноярске подвели итоги экологической конференции «Норникеля».

Представители органов власти и крупных промышленных предприятий Красноярского края вместе с экологами и общественниками обсудили вопросы социально-экологической ответственности бизнеса, природоохранного законодательства, внедрения наилучших доступных технологий в производственные процессы. В работе конференции приняли участие представители компаний РУСАЛ, СУЭК, СГК, научное сообщество, руководство прокуратуры Красноярского края, руководители таких общественных организаций, как Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, Экологическая палата России, «Зеленый патруль», «Национальный экологический порядок», Беллона. Итогом работы стала резолюция, которая в дальнейшем ляжет в основу планирования новых подходов к решению экологических задач. «Я хотел бы поблагодарить «Норникель» за то, что компания свою уже традиционную конференцию перенесла в Красноярск. Это создает более благоприятные условия для включения в деятельность по защите окружающей среды крупных предприятий, общественности, представителей науки. Я уверен, будут найдены новые организационные механизмы, которые позволят объединить усилия сторон с тем, чтобы выстроить разумный баланс между промышленностью и экологией в Красноярском крае», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс. Представители экологических организаций отметили, что в Красноярском крае, особенно на северных территориях, за последний год экологическая ситуация существенно улучшилась. «Как в Норильске, так и в Красноярске в Год экологии есть результаты, которые можно «пощупать руками». И по показателю финансирования природоохранных мероприятий Красноярский край входит в десятку лучших регионов России, то есть такого объема средств на экологию больше нигде не тратится», — отметил директор природоохранных программ общероссийской организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. «Арктика сегодня — это уже не территория экологического бедствия, а, скорее, — огромных экологических перспектив. Я не думаю, что мы можем говорить о печальной судьбе Арктики. Там проводится большое количество мероприятий, убирается годами накопленный мусор. Это своего рода глобальный субботник. Но ко всему надо подходить с научно обоснованным подходом. Арктика — это все же очень тонкий почвенный слой, хрупкие деревья и остро реагирующая на любые изменения экологии и климата флора и фауна», — сказал сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

Просмотров:253 VI экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере» была организованна совместно с Сибирским федеральным университетом (СФУ) и Научно-исследовательским институтом проблем экологии. «Норникель» провел экологическую конференцию в шестой раз. В Год экологии она прошла на новой площадке, на базе СФУ, что позволило расширить тематику обсуждения и привлечь широкий круг участников.Представители органов власти и крупных промышленных предприятий Красноярского края вместе с экологами и общественниками обсудили вопросы социально-экологической ответственности бизнеса, природоохранного законодательства, внедрения наилучших доступных технологий в производственные процессы. В работе конференции приняли участие представители компаний РУСАЛ, СУЭК, СГК, научное сообщество, руководство прокуратуры Красноярского края, руководители таких общественных организаций, как Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, Экологическая палата России, «Зеленый патруль», «Национальный экологический порядок», Беллона. Итогом работы стала резолюция, которая в дальнейшем ляжет в основу планирования новых подходов к решению экологических задач.«Я хотел бы поблагодарить «Норникель» за то, что компания свою уже традиционную конференцию перенесла в Красноярск. Это создает более благоприятные условия для включения в деятельность по защите окружающей среды крупных предприятий, общественности, представителей науки. Я уверен, будут найдены новые организационные механизмы, которые позволят объединить усилия сторон с тем, чтобы выстроить разумный баланс между промышленностью и экологией в Красноярском крае», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Усс.Представители экологических организаций отметили, что в Красноярском крае, особенно на северных территориях, за последний год экологическая ситуация существенно улучшилась. «Как в Норильске, так и в Красноярске в Год экологии есть результаты, которые можно «пощупать руками». И по показателю финансирования природоохранных мероприятий Красноярский край входит в десятку лучших регионов России, то есть такого объема средств на экологию больше нигде не тратится», — отметил директор природоохранных программ общероссийской организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.«Арктика сегодня — это уже не территория экологического бедствия, а, скорее, — огромных экологических перспектив. Я не думаю, что мы можем говорить о печальной судьбе Арктики. Там проводится большое количество мероприятий, убирается годами накопленный мусор. Это своего рода глобальный субботник. Но ко всему надо подходить с научно обоснованным подходом. Арктика — это все же очень тонкий почвенный слой, хрупкие деревья и остро реагирующая на любые изменения экологии и климата флора и фауна», — сказал сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.