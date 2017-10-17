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17 октября 2017, 14:02



26 ноября в 12.00 в Норильске пройдет Всероссийский географический диктант.



Просмотров:196 Масштабная образовательная акция проводится Русским географическим обществом. В нашем городе диктант можно будет написать: в музейно-выставочном комплексе «Музей Норильска» (Ленинский пр., 14), в талнахской городской библиотеке (улица Диксона, 9, читальный зал взрослого отделения), в средней школе № 37 (ул. Первомайская, 34), а также в кайерканской библиотеке № 8 (ул. Строительная, 2а). Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Другие организаторы расскажут подробнее о своих площадках на собственных страницах, а мы подскажем, как написать географический диктант в наших библиотеках. В талнахской городской библиотеке запись ведет Ксения Секачева (37-20-30), а в библиотеке № 8 – Ольга Сюстина (39-44-28). Больше информации о Всероссийском географическом диктанте вы найдете на сайте dictant.rgo.ru.