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17 октября 2017, 14:17



Краевая служба занятости заручилась поддержкой вузов.

В этом году с помощью службы занятости нашли работу около 1300 выпускников. Молодым людям не только подбирали вакансии, но и помогали в составлении резюме, обучали правилам самопрезентации, прохождения собеседования, ведения телефонных переговоров с работодателем. Для молодежи проводили специальные ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, экскурсии на предприятия, которые принимают специалистов без опыта работы. Сейчас в крае проходит акция службы занятости «Новые рубежи». Она также направлена на трудоустройство и адаптацию на рынке труда выпускников. В решении вопросов занятости молодых специалистов принимает участие Ассоциация центров содействия трудоустройству выпускников и студентов. Она создана по инициативе краевого агентства труда и занятости населения. На очередном заседании была представлена новая программа службы занятости по организации стажировок для студентов и выпускников. База стажировок размещена на портале «Работа в России». Молодым специалистам в крае предлагают уже более 600 вариантов: временные рабочие места, трудоустройство на неполный рабочий день или неделю с возможностью совмещения с учебой. Кроме того, стажировка предполагает готовность работодателя к обучению молодого сотрудника. Представители вузов поддержали программу, а также выразили желание поучаствовать в ее продвижении. На своих площадках они будут информировать студентов, выпускников, а также профильные организации.

Просмотров:199 Агентство труда и занятости населения Красноярского края представило проект стажировок для молодых специалистов на заседании Ассоциации центров содействия трудоустройству выпускников и студентов учреждений профессионального образования.В этом году с помощью службы занятости нашли работу около 1300 выпускников. Молодым людям не только подбирали вакансии, но и помогали в составлении резюме, обучали правилам самопрезентации, прохождения собеседования, ведения телефонных переговоров с работодателем. Для молодежи проводили специальные ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, экскурсии на предприятия, которые принимают специалистов без опыта работы. Сейчас в крае проходит акция службы занятости «Новые рубежи». Она также направлена на трудоустройство и адаптацию на рынке труда выпускников.В решении вопросов занятости молодых специалистов принимает участие Ассоциация центров содействия трудоустройству выпускников и студентов. Она создана по инициативе краевого агентства труда и занятости населения. На очередном заседании была представлена новая программа службы занятости по организации стажировок для студентов и выпускников. База стажировок размещена на портале «Работа в России». Молодым специалистам в крае предлагают уже более 600 вариантов: временные рабочие места, трудоустройство на неполный рабочий день или неделю с возможностью совмещения с учебой. Кроме того, стажировка предполагает готовность работодателя к обучению молодого сотрудника.Представители вузов поддержали программу, а также выразили желание поучаствовать в ее продвижении. На своих площадках они будут информировать студентов, выпускников, а также профильные организации.