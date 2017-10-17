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17 октября 2017, 14:45



Многодетная семья Мацепуро получила новенький автомобиль.

Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, отмечает, что городские власти всегда поддерживали семью, в частности - встречали в аэропорту, провожали в отпуск. При этом все понимали, что Мацепуро нуждаются в собственном дополнительном транспорте. Но поскольку муниципалитет в рамках правого поля не вправе приобрести для семьи автомобиль, было решено обратиться за помощью к партнерам – «Норникелю», который идею поддержал. На решение проблемы компания выделила 1 млн 250 тысяч рублей. Светлана Рубашкина, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», отметила, что это не рядовой случай, а сама семья – уникальная. В свою очередь глава семейства Сергей выразил слова благодарности всем дарителям. По его словам, подобного инцидента в Норильске еще не было: "Несмотря на то что у нас уже есть автомобиль, мы очень рады, что теперь станем более мобильными. Когда в семье много детей, то времени и сил уходит много. Кого-то нужно отвезти в детсад, кого-то в поликлинику, кого-то в музыкальную школу. Для нас автомобиль - действительно, не роскошь, а средство передвижения. Тем не менее я, конечно, рад, что нам выделили именно такой современный и удобный транспорт. А за руль нового авто, кстати, сядет супруга - у нее есть хороший опыт вождения". Стоит добавить, что автомобиль (цвет «мокрый асфальт») имеет максимальную комплектацию. Его преимущества - подогрев руля, лобового стекла и сидения, что для северных условий довольно важно. Предусмотрен контроль давления шин. Для Норильска средний расход топлива (92-й) – восемь литров на 100 километров.

Просмотров:233 Это совместный подарок от муниципалитета и Заполярного филиала «Норникеля» многодетной семье - у Сергея и Ольги Мацепуро 14 детей. Автомобиль KIA RIO 2017 года стал вторым транспортным средством в семье.Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, отмечает, что городские власти всегда поддерживали семью, в частности - встречали в аэропорту, провожали в отпуск. При этом все понимали, что Мацепуро нуждаются в собственном дополнительном транспорте. Но поскольку муниципалитет в рамках правого поля не вправе приобрести для семьи автомобиль, было решено обратиться за помощью к партнерам – «Норникелю», который идею поддержал. На решение проблемы компания выделила 1 млн 250 тысяч рублей.Светлана Рубашкина, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», отметила, что это не рядовой случай, а сама семья – уникальная.В свою очередь глава семейства Сергей выразил слова благодарности всем дарителям. По его словам, подобного инцидента в Норильске еще не было:"Несмотря на то что у нас уже есть автомобиль, мы очень рады, что теперь станем более мобильными. Когда в семье много детей, то времени и сил уходит много. Кого-то нужно отвезти в детсад, кого-то в поликлинику, кого-то в музыкальную школу. Для нас автомобиль - действительно, не роскошь, а средство передвижения. Тем не менее я, конечно, рад, что нам выделили именно такой современный и удобный транспорт. А за руль нового авто, кстати, сядет супруга - у нее есть хороший опыт вождения".Стоит добавить, что автомобиль (цвет «мокрый асфальт») имеет максимальную комплектацию. Его преимущества - подогрев руля, лобового стекла и сидения, что для северных условий довольно важно. Предусмотрен контроль давления шин. Для Норильска средний расход топлива (92-й) – восемь литров на 100 километров.