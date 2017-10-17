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17 октября 2017, 16:38



Минздрав одобрил законопроект о запрете курения возле подъездов

Ведомство сформировало проект положительного отзыва правительства на соответствующие поправки в законодательство. В настоящее время отзыв министерства разослан на согласования в другие ведомства - Минстрой, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор. Отметим, что в Минздраве уточнили необходимость конкретизации: на какие именно помещения общего пользования распространяется действие предлагаемой нормы. По мнению специалистов, соблюдение этих правил будет довольно не просто контролировать, так как правоохранительные органы вряд ли смогут проверять все подъезды и дворы. Напомним, летом в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Как говорится в пояснительной записке к документу, принятый антитабачный закон ввел немало ограничений на места для курения, и он довольно строго соблюдается. В том числе запрещено курить на лестничных площадках в домах, в подъездах, лифтах, подвалах, возле входов в вокзалы, аэропорты, станции метро. Но одновременно в законе ничего не говорится о том, что нельзя курить у выхода из подъезда. При этом многие люди, в частности, жители первых этажей, дети или больные с астмой, страдают от того, что люди курят у входа в дом. В связи с этим и предлагается внести поправки в законодательство.

Просмотров:201 Министерство здравоохранения поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды жилых домов. Об этом пишут «Известия».Ведомство сформировало проект положительного отзыва правительства на соответствующие поправки в законодательство. В настоящее время отзыв министерства разослан на согласования в другие ведомства - Минстрой, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор.Отметим, что в Минздраве уточнили необходимость конкретизации: на какие именно помещения общего пользования распространяется действие предлагаемой нормы.По мнению специалистов, соблюдение этих правил будет довольно не просто контролировать, так как правоохранительные органы вряд ли смогут проверять все подъезды и дворы.Напомним, летом в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Как говорится в пояснительной записке к документу, принятый антитабачный закон ввел немало ограничений на места для курения, и он довольно строго соблюдается. В том числе запрещено курить на лестничных площадках в домах, в подъездах, лифтах, подвалах, возле входов в вокзалы, аэропорты, станции метро. Но одновременно в законе ничего не говорится о том, что нельзя курить у выхода из подъезда. При этом многие люди, в частности, жители первых этажей, дети или больные с астмой, страдают от того, что люди курят у входа в дом. В связи с этим и предлагается внести поправки в законодательство.