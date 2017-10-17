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17 октября 2017, 16:55



В Москве запустят мобильный «религиозный путеводитель»



Просмотров:166 В ноябре 2017 года запустят мобильное приложение, в котором содержится информация о всех религиозных организациях и храмах Москвы. Об этом сообщил председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Мосгордумы Антон Палеев.