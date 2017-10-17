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17 октября 2017, 17:35



Сегодня состоялось первое заседание комиссии по законности и местному самоуправлению Норильского горсовета нового созыва

Первый такой прецедент был представлен на этой же комиссии. На обсуждение депутатам выдвинули вопрос об установке памятной доски Алексею Атланову, который погиб при выполнении боевого задания в Чечне в 1994 году. Доску предложено установить на здании кайерканской школы № 32, где учился Атланов. И еще одна кайерканская школа оказалась в поле зрения норильских депутатов на нынешней комиссии: гимназии № 11 предлагается присвоить имя Бориса Ивановича Колесникова. Этот вопрос одобрен и вынесен на сессию госсовета.

Просмотров:277 Большая часть обсужденных на комиссии вопросов носила технический характер, подразумевая замену должности «глава города» на «председатель городского Совета». Среди важных нововведений - изменения в «Положении об увековечивании памяти государственных и общественных деятелей, исторических событий на территории МО г. Норильск». Как объяснила докладчица по этому вопросу, начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева, с 2006 года вопросы установления памятных досок погибшим защитникам отечества относится в компетенции Министерства обороны РФ, но до сих пор не прописан механизм их установки. После внесения поправок в положение, горсовет, спросив согласие Минобороны, может определять где и как будет увековечена память погибшего героя.Первый такой прецедент был представлен на этой же комиссии. На обсуждение депутатам выдвинули вопрос об установке памятной доски Алексею Атланову, который погиб при выполнении боевого задания в Чечне в 1994 году. Доску предложено установить на здании кайерканской школы № 32, где учился Атланов.И еще одна кайерканская школа оказалась в поле зрения норильских депутатов на нынешней комиссии: гимназии № 11 предлагается присвоить имя Бориса Ивановича Колесникова. Этот вопрос одобрен и вынесен на сессию госсовета.