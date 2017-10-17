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17 октября 2017, 17:38

Матч пятого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и ИСК «Дина» перенесен


«Игра должна была состояться в Норильске в воскресенье, 22 октября. Просим прощения за доставленные неудобства. О дате и времени игры будет сообщено дополнительно», - говорится на официальном сайте МФК «Норильский никель».
После четырех туров норильчане с 11 очками расположились на шестой строчке турнирной таблицы. У «Дины» четыре очка и восьмая позиция.
Остается добавить, что слухи, по которым многократный чемпион страны «Дина» может сняться с розыгрыша Суперлиги вслед за «Динамо», судя по всему, подтверждаются.

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    Список новостей

 17 октября 2017 
18:10   Сегодня в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса состоялось открытие третьей Спартакиады клуба "Зевс" 17:38   Матч пятого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и ИСК «Дина» перенесен
17:35   Сегодня состоялось первое заседание комиссии по законности и местному самоуправлению Норильского горсовета нового созыва 16:55   В Москве запустят мобильный «религиозный путеводитель»
16:38   Минздрав одобрил законопроект о запрете курения возле подъездов 14:45   Многодетная семья Мацепуро получила новенький автомобиль.
14:17   Краевая служба занятости заручилась поддержкой вузов. 14:02   26 ноября в 12.00 в Норильске пройдет Всероссийский географический диктант.
13:15   В Красноярске подвели итоги экологической конференции «Норникеля». 12:41   В минувшие выходные прошел турнир по боксу "Открытие спортивного сезона".
12:20   Поселки Таймыра готовы к зиме. 12:10   Стартовал Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО - одна страна, одна команда!».
11:54   Минздрав заявил о риске срыва ввода в эксплуатацию перинатального центра в Норильске в 2017 году. 11:46   ОНФ (Общероссийский народный фронт) объявляет конкурс фотографий «Убитые дороги».
11:44   Последний в навигацию-2017 танкер ЕРП разгрузился в Игарке. 11:42   На Таймыре за три месяца десять человек, из которых пятеро – дети, обратились за помощью в связи с острым токсическим отравлением после употребления наркотических средств.

 16 октября 2017 
16:17   В Сочи состоялось ежегодное совещание руководителей подразделений корпоративной защиты компании «Норникель». 15:53   Сотрудники отдела дознания принимают поздравления с днем образования службы.
15:17   В музее Норильска состоялось открытие экспозиции «Россия. 1917». 13:51   В связи с грядущим ледоставом управление ГО и ЧС напоминает горожанам о соблюдении правил безопасности на водных объектах.
13:09   Гала-концерт и награждение финалистов общегородского поэтического конкурса «Белые журавли» состоится 21 октября в 16.00 в публичной библиотеке. 13:02   Сегодня Норильск снова присоединился к ежегодной общекраевой акции «Марафон добрых дел».
12:31   Очередной сезон открыт: ежегодно в октябре в Детской библиотеке имени Саши Петряева начинает работу Школа будущего читателя. 12:25   Общественный совет при ГУ МВД России по Красноярскому краю поддержал инициативу начальника генерал-майора полиции Александра Речицкого ...
12:20   В Норильске стартует четвертый этап Декады дорожной безопасности детей. 12:15   «Норникель» дополнит реальность Норильска и Мончегорска.
12:08   Учеников начальных классов приглашают принять участие в бесплатной онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным». 12:02   «Носковский интернат будет сдан в срок», - сообщил временно исполняющий полномочия главы Таймыра Виталий Брикин, говоря о происшествии в поселке Носок.
11:50   Норильские дорожники готовы к зиме. 11:30   В публичной библиотеке состоялся круглый стол с представителями норильских образовательных учреждений.

 13 октября 2017 
18:24   На Таймыре вынесен приговор гражданину, пытавшемуся продать взрывчатые вещества. 15:47   Норильский отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напоминает об опасности, которую представляют бродячие животные – разносчики бешенства.
15:29   В газете «зпПЛЮС» начала действовать новая акция. 15:08   Сегодня подписано постановление о выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала.
14:26   Норильские госавтоинспекторы провели встречу с военнослужащими. 13:05   Таймырская молодежь присоединяется к краевой акции «Марафон добрых дел».
12:43   В Красноярске проходит VI экологическая конференция «Норникеля» «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». 12:16   12 октября публичная библиотека принимала особенного гостя – режиссера Александра Сокурова.

 12 октября 2017 
18:27   Потерявшуюся в аэропорту Домодедово собаку вернули хозяйке. 18:22   В Норильске направлено в суд дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
16:59   Около полусотни поделок из природного материала принесли в редакцию газеты «зпПЛЮС» участники конкурса «Дары осени». 16:52   В Норильске возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого малыша.
16:34   Причину смерти годовалого Тимофея предстоит определить следователям. 16:21   Цыплят по осени считают. За последний месяц рождаемость в Норильске повысилась на 11 процентов.
15:37   Одаренных школьников приглашают принять участие в конкурсе на присуждение краевых именных стипендий. 15:14   В 2018 году на 3,2 процента увеличатся выплаты, пособия и компенсации.
15:11   В ночь с 12 на 13 октября телефоны экстренных служб можно будет вызвать только с мобильного телефона. 13:40   Норильские автоинспекторы призывают водителей быть осторожными.
13:18   Сегодня всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку проходят для учащихся вторых классов во всех регионах России. 12:03   Золотые знаки ГТО вручены 13 таймырцам.




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