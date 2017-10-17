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17 октября 2017, 17:38



Матч пятого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и ИСК «Дина» перенесен

После четырех туров норильчане с 11 очками расположились на шестой строчке турнирной таблицы. У «Дины» четыре очка и восьмая позиция. Остается добавить, что слухи, по которым многократный чемпион страны «Дина» может сняться с розыгрыша Суперлиги вслед за «Динамо», судя по всему, подтверждаются.

Просмотров:181 «Игра должна была состояться в Норильске в воскресенье, 22 октября. Просим прощения за доставленные неудобства. О дате и времени игры будет сообщено дополнительно», - говорится на официальном сайте МФК «Норильский никель».После четырех туров норильчане с 11 очками расположились на шестой строчке турнирной таблицы. У «Дины» четыре очка и восьмая позиция.Остается добавить, что слухи, по которым многократный чемпион страны «Дина» может сняться с розыгрыша Суперлиги вслед за «Динамо», судя по всему, подтверждаются.