Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 октября 2017, 18:10



Сегодня в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса состоялось открытие третьей Спартакиады клуба "Зевс"

Начало этого спортивного года стало для клуба и его участников знаковым - Спартакиада расширила свои границы и приобрела статус региональной, к ней присоединилась команда Дудинки. Впрочем, это не единственное пополнение. Еще одним участником третьей Спартакиады стала команда Норильского колледжа искусств. На сегодняшний день о своем участии в состязаниях заявило девять команд. Для сравнения - в первой Спартакиаде участвовало только пять. Наталья Коростелева, заместитель Главы города Норильска по социальной политике пожелала участникам Спартакиады спортивных побед и высоких наград: - Я рада, что своим личным примером вам удается привлекать в свои спортивные ряды все новых участников. Так держать! Успехов вам, побед, новых партнеров и дальнейшего успешного развития! Председатель спортивного клуба «Зевс» Любовь Сулим вручила представителям администрации удостоверения почетных участников клуба, которые дают право в любое время приходить на тренировки, участвовать в состязаниях или просто быть болельщиком. Стоит добавить, что Норильский техникум промышленных технологий и сервиса стал одним из первых учебных заведений в котором нормы ГТО наравне со студентами сдавали и сотрудники. Сегодня в торжественной обстановке свои удостоверения и значки получило 42 человека, из них обладателями золотых значков стало 22 спортсмена, серебряных - 16 и бронзовых - четверо.

Просмотров:185 Клуб «Зевс» - это совместный проект Благотворительного фонда «Территория добра» и техникума. Действует с 10 октября 2015 года. Клуб дает массу возможностей для проведения спортивно-массовых мероприятий, благотворительных акций, а также для развития волонтерского движения среди студенчества Большого Норильска.Начало этого спортивного года стало для клуба и его участников знаковым - Спартакиада расширила свои границы и приобрела статус региональной, к ней присоединилась команда Дудинки. Впрочем, это не единственное пополнение. Еще одним участником третьей Спартакиады стала команда Норильского колледжа искусств. На сегодняшний день о своем участии в состязаниях заявило девять команд. Для сравнения - в первой Спартакиаде участвовало только пять.Наталья Коростелева, заместитель Главы города Норильска по социальной политике пожелала участникам Спартакиады спортивных побед и высоких наград:- Я рада, что своим личным примером вам удается привлекать в свои спортивные ряды все новых участников. Так держать! Успехов вам, побед, новых партнеров и дальнейшего успешного развития!Председатель спортивного клуба «Зевс» Любовь Сулим вручила представителям администрации удостоверения почетных участников клуба, которые дают право в любое время приходить на тренировки, участвовать в состязаниях или просто быть болельщиком.Стоит добавить, что Норильский техникум промышленных технологий и сервиса стал одним из первых учебных заведений в котором нормы ГТО наравне со студентами сдавали и сотрудники. Сегодня в торжественной обстановке свои удостоверения и значки получило 42 человека, из них обладателями золотых значков стало 22 спортсмена, серебряных - 16 и бронзовых - четверо.